Происшествия
Пожар произошел на крупном заводе в Павлодарской области
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Пожар произошел на Аксуском заводе ферросплавов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

7 апреля в 10:46 поступило сообщение о пожаре на Аксуском заводе ферросплавов.

«По прибытии сил и средств ДЧС Павлодарской области было установлено, что в плавильном цехе №2 на 5 отметке в печи №24 происходит горение остаточного масла (200 литров), изоляции проводов предохранителей в пяти радиаторах для охлаждения трансформаторного масла. Площадь пожара составила 15 кв. м. От воздействия высокой температуры прогорели две оконных рамы на отметке 6,6 и деформировалась железная балка, перекрытия над радиаторами», – сообщили в департаменте.

Пожар потушили в 11:45 часов. Причина пожара и ущерб устанавливаются. 

В тушении были задействованы 35 человек личного состава и 8  единиц техники ДЧС Павлодарской области и пожарная часть АО «Казхром».

 

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