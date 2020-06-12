Пожар произошел в столичном ЖК

Закон и Порядок
Айдана Демесинова
На 20-м этаже столичного ЖК произошло загорание. Об этом сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"12 июня в 07:44 часов в районе Алматы г.Нур-Султан, 23-х этажный ЖК "Сенатор", на 20 этаже в квартире произошел пожар на площади 5 кв.м., произошло загорание морозильной камеры, оконной рамы и домашних вещей на балконе. Предварительная причина – короткое замыкание морозильной камеры", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 08:15 часов. Как отметили в пресс-службе, жертв и пострадавших нет. Жильцы вышли самостоятельно.

На место возгорания выезжали 25 человек и 5 единиц техники ДЧС г. Нур-Султан.

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