Пожар произошел в столичном ЖК

На 20-м этаже столичного ЖК произошло загорание. Об этом сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"12 июня в 07:44 часов в районе Алматы г.Нур-Султан, 23-х этажный ЖК "Сенатор", на 20 этаже в квартире произошел пожар на площади 5 кв.м., произошло загорание морозильной камеры, оконной рамы и домашних вещей на балконе. Предварительная причина – короткое замыкание морозильной камеры", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали в 08:15 часов. Как отметили в пресс-службе, жертв и пострадавших нет. Жильцы вышли самостоятельно.
На место возгорания выезжали 25 человек и 5 единиц техники ДЧС г. Нур-Султан.