Пожар сделал свое дело

В понедельник утром на неф­теперерабатывающем заводе произошло возгорание линии гудрона на установке первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-3.

Как сообщает пресс-служба предприятия, предварительная причина – разгерметизация трубопровода. Через полчаса возгорание полностью ликвидировано, угрозы его распространения на другие установки нет. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но, как сообщили на заводе, «…ожидается уменьшение объема переработки с 14 тыс. до 7 тыс. тонн в сутки». При этом уточняется, что ежесуточный выпуск товарной продукции составит: по дизельному топливу 1 600–1 800 тонн в сутки, по бензину – порядка 1 000 тонн в сутки.

Также отмечается, что для поддержания объема переработки дополнительно будет загружена установка первичной переработки АТ-2 до 7 000 тонн в сутки. В настоящий момент создана специальная комиссия по расследованию внештатной ситуации. Проводится анализ причин произошедшего и оценка причиненного ущерба. Информация по срокам продолжительности проведения ремонтных работ будет направлена дополнительно. Данный инцидент не повлияет на ход завершения модернизации ТОО «АНПЗ», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.