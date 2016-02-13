Пожар в "Абу-Даби Плаза" в фотографиях

Пресс-служба Комитета по ЧС МВД предоставила фотографии с места пожара
в Астане в строящемся комплексе Abu Dhabi Plaza.
Пожар начался ночью. В 04.40 на пульт дежурного службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре в одном из корпусов строящегося здания Abu Dhabi Plaza. Уже через десять минут пожарные были на месте и приступили к тушению. Было создано четыре боевых участка, из них два боевых, в которые вошли 40 человек личного состава. Они производили тушение внутри здания. Пожарными эвакуированы 120 человек рабочих.
Тушение пожара осложнялось заграможденностью подъездных путей инженерными конструкциями. По предварительной информации, произошло загорание утеплителя (полога) от тепловой пушки. На месте пожара приступила к работе испытательная пожарная лаборатория для установления точных причин пожара.
На месте работал автоколенчатый подъемник "Бронто Скайлифт" высотой 88 метров, используемый при тушении высотных зданий. Всего на месте были задействованы 78 человек личного состава, пожарных и спасателей, и 27 единиц пожарно-спасательной техники, 12 единиц техники и 24 сотрудника личного состава ДВД Астаны.
Для оценки реально сложившейся ситуации задействован вертолет "Еврокоптер 145" АО "Казавиаспас" КЧС МВД РК, на котором произведен аэровизуальный облет новостроящегося здания.
Инспекция на вертолете показала, что очагов горения нет.
В 08.25 пожар был локализован, а в 10.44 ликвидирован. Пострадавших и разрушений нет. Производится дальнейшая проливка здания с целью охлаждения конструкций.
"В ходе возбужденного уголовного дела осуществляется допрос инженерного персонала ТОО "НикаСтройСервис", которое обеспечивает пожарную безопасность на объекте в соответствии с Законом РК от 28.06.2010 года № 295-IV, а также сотрудников строительной компании", – уточнили в КЧС.