Пожар в "Абу-Даби Плаза" в фотографиях

Происшествия
Пресс-служба Комитета по ЧС МВД предоставила фотографии с места пожара в Астане в строящемся комплексе Abu Dhabi Plaza.

Пожар начался ночью. В 04.40 на пульт дежурного службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре в одном из корпусов строящегося здания Abu Dhabi Plaza. Уже через десять минут пожарные были на месте и приступили к тушению. Было создано четыре боевых участка, из них два боевых, в которые вошли 40 человек личного состава. Они производили тушение внутри здания. Пожарными эвакуированы 120 человек рабочих. 

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Тушение пожара осложнялось заграможденностью подъездных путей инженерными конструкциями. По предварительной информации, произошло загорание утеплителя (полога) от тепловой пушки. На месте пожара приступила к работе испытательная пожарная лаборатория для установления точных причин пожара. 

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На месте работал автоколенчатый подъемник "Бронто Скайлифт" высотой 88 метров, используемый при тушении высотных зданий. Всего на месте были задействованы 78 человек личного состава, пожарных и спасателей, и 27 единиц пожарно-спасательной техники, 12 единиц техники и 24 сотрудника личного состава ДВД Астаны.

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Для оценки реально сложившейся ситуации задействован вертолет "Еврокоптер 145" АО "Казавиаспас" КЧС МВД РК, на котором произведен аэровизуальный облет новостроящегося здания.

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Инспекция на вертолете показала, что очагов горения нет.

В 08.25 пожар был локализован, а в 10.44 ликвидирован. Пострадавших и разрушений нет. Производится дальнейшая проливка здания с целью охлаждения конструкций. 

"В ходе возбужденного уголовного дела осуществляется допрос инженерного персонала ТОО "НикаСтройСервис", которое обеспечивает пожарную безопасность на объекте в соответствии с Законом РК от 28.06.2010 года № 295-IV, а также сотрудников строительной компании", – уточнили в КЧС.

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