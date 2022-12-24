Пожар в доме для престарелых в Кемерово: погибли 20 человек

Происшествия
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В здании находились 26 человек.

Фото: m24.ru

Страшный пожар в частном доме для престарелых в Кемерово унес жизни 20 человек. Двое – в тяжелом состоянии, судьба семерых – неизвестна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Пожар произошел в двухэтажном частном доме престарелых в Кемерово на Таврической улице.

Сигнал о возгорании поступил в 22:21 мск. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля. Площадь возгорания составила 180 кв. м. 

Сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что дало возможность развиться пожару. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. К работам привлекли более 80 человек, 28 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать, а затем потушить. Полностью выгорел второй этаж здания. В здании находились 26 человек.

На первом этаже располагались магазины, в частности, кормов для животных. 

По последним данным, жертвами ЧП стали 20 человек. Судьба семи человек неизвестна. Двое пострадавших госпитализированы с ожогами и находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо отпущены на амбулаторное лечение.

Спасатели разбирали завалы при 20 градусах мороза. В 05:25 (мск) работы по разбору завалов были завершены.

Как сообщили в правоохранительных органах, частный дом престарелых является незаконным.

Это уже не первый пожар в домах престарелых в Кемерове. 8 января произошло возгорание на первом этаже двухэтажного пансионата "Золотой век". Были эвакуированы 48 человек, погибли четверо.

В России работает множество домов престарелых. В отношении них нельзя провести проверку пожарной безопасности, поскольку, как правило, их нет в реестрах, а в жилье пожарные инспекторы входить не имеют права.

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