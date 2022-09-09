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Происшествия
Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая – ДЧС

183 человека и 2 вертолета привлекли к тушению сухостоя вблизи станции Достык в горах Жетысуской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В Алакольском районе Жетысуской области вблизи станции Достык в горной труднодоступной местности горит сухая трава.

Сообщение о возгорании на участке «Кендир Сакал» лесного хозяйства Алакольского района вблизи станции Достык поступило в Департамент по чрезвычайным ситуациям области 8 сентября в 04:30 часов. Были направлены силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов и военнослужащих Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

По данным ДЧС региона, по состоянию на 16:00 общая площадь возгорания составила приблизительно 500 га.

«В 15:00 вылетел дополнительный борт МИ-8 из Абайской области. Скорость ветра – от 28-30 м/с, но направление ветра изменилось с восточного на западное в сторону трассы Ушарал – Достык. Расстояние от границы составляет около 10 км. Жертв и пострадавших, а также угроз населенным пунктам нет. Ситуация находится под контролем. Всего задействовано 2 вертолета МИ-8, 17 единиц техники и 183 человека личного состава», – проинформировали в пресс-службе ДЧС.

8 сентября облет на вертолете показал, что распространение огня имеет конусообразную форму и движущуюся по направлению на восток в сторону Китая.

Министерство по ЧС и Пограничная служба предупредили соседнее государство о возможности перехода пожара на его территорию.

«В ночь с 8 на 9 сентября пик конуса пожара достиг территории КНР и был потушен силами и средствами соседнего государства. На месте работает штаб», – добавили в департаменте.

 

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