Пожар в Нур-Султане: за медицинской помощью обратились 20 человек
Айдана Демесинова
В одном из домов столицы возник пожар, из за которого за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 14 детей, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы КЧС МВД РК, сегодня, 2 мая, в 10:39 на пульт "101" ДЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии по улице Досмухамедулы района Байконур.
"Пожар произошел в комнате на втором этаже на площади 20 кв.м. Силами пожарных подразделений огонь был ликвидирован в 11:15. С помощью автолестницы спасены 32 человека, в том числе 28 детей. Самостоятельно эвакуировались из общежития 350 человек. За медицинской помощью обратились 20 жителей, в том числе 14 детей", - говорится в сообщении.
Причина возгорания устанавливается. В тушении огня были задействованы 66 человек личного состава и 18 единиц пожарной техники столичного ДЧС. Также для оказания экстренной медицинской и психологической помощи пострадавшим были привлечены 6 работников и 2 единицы техники Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.