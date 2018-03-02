Пожар в общежитии в Атырауской области: число погибших увеличилось

Количество погибших в пожаре в общежитии на Карабатане Атырауской области увеличилось. Так, к настоящему моменту стало известно, что из завалов извлечены тела 6 погибших, передает Kazpravda.kz
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По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК, 2 марта ориентировочно в 40 км от города Атырау, на территории Кызылкугинского района на объекте стройплощадки газотурбинной электростанции Карабатан произошел пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка.
"Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих – примерно 20 человек, из них 4 человека получили ожоги и направлены в областную больницу города Атырау. На месте пожара обнаружены тела шестерых человек", – говорится в сообщении комитета.
Отмечено, что площадь пожара, причины которого выясняются, составила порядка 500 кв. м.
На месте работают 11 сотрудников и 3 единицы техники службы пожаротушения Атырауской области.