Пожар в урочище Кок-Жайлау потушен

Пожар в урочище Кок-Жайлау в Алматы потушили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Напомним, 26 сентября в 09:44 часов на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Медеуском районе в урочище Кок-Жайлау (высота 1720 м) предварительно горит сухостой.

Для доставки пожарных к месту загорания (1 720 м) на высоту использовали вертолет Казавиаспаса Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был локализован в 13:03, ликвидирован в 13:28 часов. Площадь пожара – 5 га.

Тушение пожара осложнялось труднодоступностью местности и перепадами высот, отметили в департаменте.

Пожар тушили 56 человек личного состава ДЧС Алматы, 13 единиц техники, вертолет Казавиаспаса, 6 человек Казавиалесохраны, 55 государственных инспекторов, служебный конный патруль Иле-Алатауского государственного национального природного парка.