Пожар в Усть-Каменогорске: восемь человек спасены, один — погиб

Фото пресс-службы ДЧС Восточно-Казахстанской области

6 января вечером пожар полыхал в одной из квартир по проспекту Назарбаева в Усть-Каменогорске, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Сообщение о ЧП поступило в ДЧС в 20:48. Прибывшие пожарные в первую очередь спасли по лестничному маршу 8 жителей, в том числе 3 детей и эвакуировали из подъезда 10 человек.

Огонь ликвидирован на площади 15 кв.м. В квартире горели постельные принадлежности. В ходе разведки, на месте пожара был обнаружен труп сына хозяйки, 1980 года рождения с термическими ожогами.

Во время пришедшие на помощь пожарные спасли мужчину, 1984 года рождения, которого вынесли из сильно задымленной квартиры. С признаками отравления и термическими ожогами пострадавший доставлен в больницу.

Предварительная причина пожара - курение в постели в нетрезвом виде.

Всего на тушение было задействовано 14 огнеборцев и 6 единиц техники.