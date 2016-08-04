Пожар в ЮКО ликвидирован – КЧС

Происшествия
1086
Талгат Исенов
Фото КЧС МВД РК
В Южном Казахстане ликвидирован пожар на нефтебазе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

57a339bf31f2c1470314943.jpg

"ЧП произошло вдоль трассы Западная Европа – Западный Китай, недалеко от поселка Карабулак. Вызов на пульт управления Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области поступил в 10.50. Первые пожарные подразделения прибыли в 11.03. Горело 12 цистерн и 3 полувагона.

57a339ca582b01470314954.jpg

Локализация пожара произошла в 12.59. Всеми расчетными средствами одновременно была произведена пенная атака. Таким образом, была отведена угроза 15 резервуарам", – говорится в релизе.

57a339d5acf9d1470314965.jpg

На месте происшествия работали 22 единицы техники и 105 человек личного состава Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области. От местных исполнительных органов задействовали 5 водовозов, 2 "КамАЗа", 2 погрузчика.

57a339e07ea731470314976.jpg

"В данное время на территории нефтебазы открытого огня нет, идет работа по охлаждению резервуаров. Полная ликвидация пожара была в 17.07. Причины произошедшего будут устанавливаться", – уточнили в КЧС.
57a339ed8d7bd1470314989.jpg

57a33a0e775921470315022.jpg

Популярное

Все
На нулевом горизонте
Донской ГОК отметил 85-летие
За громкие победы
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Мысли о будущем
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
В Астане начался суд по делу о захвате заложников в банке
Более 40 военнослужащих попали в больницу в Кокшетау
Серная кислота разлилась в результате схода вагонов с рельс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]