Пожар в ЮКО ликвидирован – КЧС

В Южном Казахстане ликвидирован пожар на нефтебазе,
передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"ЧП произошло вдоль трассы Западная Европа – Западный Китай, недалеко от поселка Карабулак. Вызов на пульт управления Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области поступил в 10.50. Первые пожарные подразделения прибыли в 11.03. Горело 12 цистерн и 3 полувагона.
Локализация пожара произошла в 12.59. Всеми расчетными средствами одновременно была произведена пенная атака. Таким образом, была отведена угроза 15 резервуарам", – говорится в релизе.
На месте происшествия работали 22 единицы техники и 105 человек личного состава Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области. От местных исполнительных органов задействовали 5 водовозов, 2 "КамАЗа", 2 погрузчика.
"В данное время на территории нефтебазы открытого огня нет, идет работа по охлаждению резервуаров. Полная ликвидация пожара была в 17.07. Причины
произошедшего будут устанавливаться", – уточнили в КЧС.