Пожар вновь вспыхнул вблизи Чернобыльской АЭС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, на территории лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" загорелась трава и лесная подстилка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
"В районе села Замостье и села Ковшиловка Иванковского района (Киевской области) возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, три отдельных ячейки на общей площади – около 32 га", – говорится в сообщении.
По состоянию на утро 9 августа распространение огня отсутствует, в пределах контролируемого периметра продолжается тушение отдельных очагов возгорания. На месте происшествия работает оперативная группа главного управления ГСЧС в Киевской области.
Как напоминает телеканал НТВ, в конце апреля в лесном хозяйстве "Чернобыльская пуща" пламя охватило 320 га леса в окрестностях сел Глинка, Рудня-Ильинецкая, Лубянка, Буряковка Иванковского района. Тогда с огнем удалось справиться за несколько дней. По информации ГСЧС Украины, на радиационный фон пожар не повлиял.
Однако через два месяца в зоне отчуждения вновь вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади 130 гектаров, и на второй день пожара в районе уровень радиации превысил норму.
Впоследствии пожарным удалось ликвидировать травяной пожар, но тление торфа продолжалось еще около двух недель.
