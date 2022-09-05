Пожары в Костанайской области: что известно к этому часу

Оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям РК предоставил оперативную информацию по природному пожару в Костанайской области на 13.00 часов 5 сентября, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что производится тушение на пяти участках (в районе сёл Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино) в лесной зоне (общая протяженность кромки 5 км.). Всего пострадало жилых домов 91, из них: 85 - в селе Аманкарагай и 6 - в селе Озерное.

В тушении пожара задействованы силы и средства: 224 единицы техники, 7 воздушных судов (МЧС – 4 вертолета, КазАвиаЛесохрана – 1 самолет АН-2, МО – 2 вертолета), 5 пожарных поездов, 2 193 человека личного состава: МЧС - 82 единицы техники, 418 человек личного состава, 4 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в/ч 52859 (Караганда); МВД - 61 единица техники, 1 000 человек личного состава; МО - 1 единица техники, 175 человек личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами; МЭГПР (РГКП «КазАвиаЛесохрана» и Лесхоз) - 42 единицы техники, 118 человек, 1 воздушное судно; МИО - 38 единиц техники, 123 человека; ДПФ, волонтеры – 338 человек; АО «КТЖ» - 5 пожарных поездов, 21 человек.

Для охраны общественного порядка дополнительно привлечены 300 человек личного состава МВД.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, работник лесхоза, работник акимата, 3 сотрудника МЧС), отпущены домой, один человек 1935 года рождения погиб.

Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. С момента начала тушения пожара проведено 109 сбросов воды.

По данным РГП «Казгидромет», 5 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохраняется высокая температура до 31 градуса, скорость ветра - до 7 м/с.

Напомним, 4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. Общая площадь лесного хозяйства - 107 257 га.

В связи с угрозой населенным пунктам проведена эвакуация 1 841 человека из села Озерное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1 000 человек), села Калинино (228 человек) и села Лесное (363 человека).

Произведена перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы. Горение происходит на двух очагах, местные исполнительные органы провели эвакуацию 11 человек, из них 2 детей села Баганалы в село Казанбасы, на месте работают 5 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС, 2 воздушных судна (МЧС – 1, МО – 1), МИО – 5 единиц техники, 14 человек, МО – 9 единиц техники, НГ – 400 человек.

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, обеспечение их питанием, в эвакопунктах находится 66 человек, остальные вернулись в свои дома и размещены по родственникам.

Работает горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области. На горячую линию МЧС поступило 34 звонка информационного характера. Также 2 психолога ДЧС Костанайской области, 3 психолога ДП Костанайской области и 3 психолога ТОО «Сарыарка Автопром» оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопунктах Аулиекольского района. Консультативная помощь оказана 57 пострадавшим и групповым форматом работы охвачено 45 детей.

Разработаны и подписаны протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и решение акима Костанайской области об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба.

В селе Новонеженка силами в/ч 52859 МЧС РК развернуты палатки для приема пострадавшего населения.

В готовности находятся 3 воздушных судна МО РК в Нур-Султане с водосливными устройствами.

В столице по инициативе депутатов Мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших, добавили в МЧС.