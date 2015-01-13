Пожарно-технический центр посетили воспитанники детского дома в Павлодаре
Ксения Воронина
Павлодарский пожаро-технический центр ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" провел экскурсию для воспитанников детских домов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГУ "СПиАСР" ДЧС Павлодарской области.
"Наш центр является хранителем истории Павлодарского пожарного гарнизона. Почти каждый день мы принимаем у себя гостей – школьников, воспитанников детских домов, учащихся колледжей. В этот раз мы провели экскурсию для детей из семейного дома "Балдаурен". Встретили гостей с маленькой зажженной елкой, затем провели детей по залам музея. Больше всего гостям понравилась композиция "конно-бочечный ход" скульптора Ивана Лопатина, где запечатлены самые первые шаги пожарных в борьбе с огнем. Также все наши посетители по традиции ударяют в старинный пожарный колокол, установленный в центре зала", – рассказала директор центра Гульнар Сейлханова.
Также ребята посетили исторический и профилактический залы, ознакомились с экспозициями автоматики и технического оснащения. С помощью действующих макетов дети смогли наглядно представить разрушительную силу огня и последствия ЧС.
"Большое значение при проведении экскурсий мы уделяем патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Красной нитью через все залы выставки прослеживается единая идея – героический труд спасателей, направленный не только на спасение жизни людей, но и на спасение от огня современных зданий, имеющих историческую культурную ценность для нашего города", – добавила Гульнар Сейлханова.
В завершение экскурсии маленьким посетителям был продемонстрирован фильм о пожарных и спасателях, после чего для детей устроили чаепитие и позволили пообщаться с настоящими огнеборцами за чашкой чая.