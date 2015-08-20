Пожарные начеку Свежий выпуск 423 Инеш БЕРЖАНОВА

Как отметил официальный представитель комитета Руслан Иманкулов, за истекший период 2015 года на территории государственного лес­ного фонда произошло на 47% пожаров меньше, чем за такой же период прошлого года. Материальный ущерб при этом снизился в 3,4 раза. Наибольшее количество случаев возгорания было отмечено в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Степных пожаров, напротив, стало больше на 11%, но с уменьшением затронутой огнем площади в 1,5 раза.

По словам Р. Иманкулова, достичь таких показателей удалось в том числе благодаря планомерной работе комитета. Так, в нынешнем году в боевой расчет была введена усовершенствованная техника повышенной проходимости. Подготовлены автомашины «Кунг» с полевыми кухнями, создан запас горюче-смазочных материалов. В постоянной готовности находится техника на гусеничном ходу для доставки личного состава к местам возникновения пожаров и передвижения по сложным участкам дорог.

Ежегодным Планом мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров в Казахстане на пожароопасный период 2015 года предусмотрено устройство защитных минерализованных полос, информирование и оповещение населения, авиационное и наземное патрулирование государственного лесного фонда. Для определения порядка оперативного реагирования на случаи осложнения обстановки Правительством утвержден и План ликвидации лесостепных пожаров межрегионального характера.

Так, с марта по июнь текущего года департаментами по чрезвычайным ситуациям ряда приграничных областей проведено 6 командно-штабных трансграничных учений с подразделениями ГУ МЧС России. В рамках взаимодействия с МЧС РФ также осуществляется обмен данными дистанционного зондирования Земли при обнаружении термических точек на трансграничных территориях.

Помощь в работе оказывают и отряды добровольцев, созданные на местах. Они также укомплектованы автомобилями и специализированной техникой. В структурах здравоохранения действуют медицинские бригады, имеющие в своем распоряжении противошоковые и противоожоговые препараты.