Пожарные вне пожара: простые будни огнеборцев в Казахстане
Что делают пожарные, когда не тушат огонь? В представленном материале рассказывается о простых буднях работника пожарной части, ведь ликвидация огня – не единственное, чем занимаются эти люди, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, каждый час пожарных расписан по минутам.
"Отметим, что в любое время может поступить вызов на пожар. Для выезда на пожар весь личный состав должен полностью одеться за 25-26 секунд. Один пожарный одевается в среднем за 21 секунду. Общий вес каждого комплекта экипировки достигает 10-12 килограммов. Спецодежда пожарного сшита из особой ткани, которая защищает от высоких температур и воды", – сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
Утро на дежурной смене начинается с 6:00 – подъем. С 6:30 до 7:15 – завтрак. После чего начинается уборка территории и подготовка для сдачи дежурства. После 8:00 личный состав приводит форменное обмундирование в порядок. В 8:15 для личного состава объявляется сигнал – сбор на построение для утреннего развода.
"Развод – это смена дежурных караулов. Личный состав выстраивается в две шеренги. По одну сторону от начальника части – заступающая смена, по другую – сменяющаяся. После чего начальник заступающего караула проводит проверку служебных удостоверений и состояния боевой одежды. В 8:30 приходит руководство части, проводит утренний развод и доводит повестку дня. Развод длится 5-10 минут. Начальник караула заполняет книгу службы и передает радиотелефонисту, после чего информация передается в Центр оперативного управления силами и средствами", – отмечает Руслан Иманкулов.
По его словам, после этого водители пожарных автомобилей принимают технику, а личный состав – пожарно-техническое вооружение и оборудование.
"В 08:50 командир отделения заходит к начальнику караула с докладом. Отчитывается о готовности состава и боевого оборудования к смене. Начальник караула готовит конспекты по тактико-специальной подготовке, утверждает их с начальником части, и потом командир отделения собирает в классе личный состав, чтобы провести занятия", – отметил Иманкулов.
В 12:25, по его словам, командир отделения начинает проводить практические занятия на плацу.
"Постоянно оттачивать свои навыки и отрабатывать их до автоматизма – одна из первостепенных задач пожарных, потому что во время приезда на пожар все решают секунды. Нельзя медлить, пожарный должен действовать быстро и уверенно", – подчеркивает Иманкулов.
Далее по распорядку с 13:00 начинается обед, после которого полуторачасовой выезд на отработку и корректировку оперативных планов. Около 15:00 все должны вернуться в часть. В 15:30 командир отделения во главе с личным составом проводит ежедневный парко-хозяйственный день.
"Самая главная задача пожарного – спасение человеческой жизни. И только потом ликвидация огня и устранение последствий. Еще одна из важных составных частей распопядка – это психологическая подготовка, так как эта профессия одна из самых опасных в мире, и не каждый может прийти в нее. Для этого необходима сила воли, желание, стремление", – отмечает Иманкулов.
В 18:30 по расписанию ужин, после которого время на психологическую разгрузку. Это время можно провести в комнате отдыха или спортзале. Далее подготовка ко сну, и с 23:00 личный состав "заступает на сон". Однако пожарные с 23:00 до 6:00 утра продолжают дежурить на КПП. С 6:00 снова подъем, а далее смена караула...