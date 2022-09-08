Фото: МЧС РК
Происшествия
Пожарный погиб в Абайской области

В области Абай при исполнении служебного долга погиб пожарный, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнование родным и близким Айдоса Тогузбаева. Добрая память об Айдосе как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного. С родственниками погибшего пожарного работают психологи ДЧС области Абай», – говорится в сообщении ведомства.

7 сентября в 13:35 на дежурный пульт 112 поступило сообщение, что на участке Биринши ауыл Божугурского сельского округа Жарминского района области Абай горит сухая трава. К месту вызова были направлены сотрудники пожарного поста №22 поселка Ауэзова.

Прибыв к месту вызова пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара.

При тушении природного пожара пожарная автоцистерна заправлялась от водовоза Бакырчикского горнодобывающего предприятия на базе КамАЗа (12 кубических метров), который подвозил воду для тушения пожара. В этот момент из-за изменения направления ветра интенсивное горение направилось в сторону пожарной автоцистерны. Пути эвакуации для техники были отрезаны огнем со всех сторон – горели карагайники высотой до двух метров.

«Оценив обстановку, боевой расчет прекратил сбор пожарно-технического вооружения и приступил к экстренной эвакуации. Автоцистерна и водовоз КамАЗ уничтожены огнем полностью.

В результате огнем была охвачена техника, вследствие чего командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарного поста Айдос Тогузбаев, пожарный-спасатель Салимжан Нурлан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в городскую больницу города Шара Жарминского района», – проинформировали в МЧС.

Площадь пожара составила 500 га. Пожар ликвидировали 8 сентября в 5:40. В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава и 5 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

«К сожалению, Айдос получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сержант гражданской защиты Тогузбаев Айдос Еруланович представлен к государственной награде ордену «Айбын» ІІІ степени посмертно», – отметили в ведомстве.

Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.

За время существования противопожарной и спасательных служб в стране при исполнении служебных обязанностей погибли 65 человек.

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