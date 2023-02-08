Пожарный, посвятивший жизнь спасению людей, просит о помощи

Фото: instagram.com/kairat.help/

Кайрат Акушев большую часть своей жизни посвятил службе в одном из подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Свой трудовой путь он начал в 1993 году в пожарной части №30 города Абай Карагандинской области, где работал командиром отделения до 2012 года. Затем был переведен на такую же должность в ПЧ-63, расположенную в поселке Топар Абайского района Карагандинской области. А с 2020 по декабрь 2022 годы служил в республиканском центре пожарной и промышленной безопасности.

Месяц назад в семью Акушевых пришла беда. У Кайрата Зейнулловича диагностировали онкологию – рак печени 4 степени. Надежду на выздоровление дают столичные медики, отмечая, что пациент еще молод: ему всего 53, к тому же он вел здоровый и активный образ жизни, что, несомненно, может сыграть на руку.

Впрочем, чтобы начать лечение, семье Акушевых нужно собрать крупную сумму денег – 10 млн тенге. На сегодняшний день силами неравнодушных казахстанцев собрано 3 млн 281 тысяча тенге, то есть почти третья часть.

Внести свой вклад в выздоровление человека, который почти 30 лет спасал людей, может любой желающий. Помощь Кайрату Акушеву принимается на Kaspi-счет его супруги Сауле Ш. по номеру 8-702-470-69-34.

"Дорогие казахстанцы! Не оставайтесь равнодушными! Прошу не проходить мимо и помочь в сборе средств на лечение. Я ХОЧУ ЖИТЬ!" – написал на своей странице в Instagram Кайрат Акушев.