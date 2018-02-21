​Пожары, пожары...

Буквально за неделю жизни 7 людей в жилом секторе унесли пожары, которые произошли в Аккольском, Буландынском, Зерендинском районах и Кокшетау.

Главными их причинами стали пренебрежение акмолинцев элементарными противопожарными требованиями и злоупотребление спиртным. В большинстве случаев пожары возникли из-за курения в постели в нетрезвом виде и использования самодельных электронагревательных приборов.

К примеру, в городе Акколе в огне погибли трое мужчин разного возраста из-за непогашенной в нетрезвом виде сигареты. А в Макинске, что в Буландынском районе, во время тушения пожара был обнаружен труп 85-летнего мужчины. Пожар произошел в результате детской шалости. Четырехлетний ребенок, оставшийся наедине с парализованным человеком без присмотра родителей, играл с зажигалкой и нечаянно поджег дом.

Всего же с начала года в области произошло 146 пожаров, в которых погибли 13 человек и один травмирован.