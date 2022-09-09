Фото: ДЧС Костанайской области
Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Пожары в Костанайской области: сколько пострадавших находятся в больнице

Об оперативной обстановке в Аулиекольском районе, где произошел крупный лесной пожар, рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС региона.

Площадь загорания деревьев, сухой травы составляет 43 тысячи га на территории Басаманского и Семиозерного УЛХ.

«Из 12 человек, получивших травмы, ожоги, отравления легкой и средней степеней тяжести, 10 пострадавших после медпомощи в Аулиекольской центральной районной больнице отпущены домой. В больнице остаются 2 человека», – сообщили в департаменте.

7 сентября в 15:00 пожар был локализован. Открытых очагов горения нет.

«Продолжаются работы по проливке прогоревших участков на территории Казанбаского лесничества, окарауливание. Задействованы силы и средства в составе 134 человек и 33 единиц техники. Находятся в резерве 114 человек и 19 единиц техники.

Сегодня по состоянию на 14:00 вертолет Казавиаспаса МЧС РК произвел 8 сбросов воды, с начала тушения лесного пожара – 319 сбросов», – отметили в ведомстве.

Домой возвратились подразделения гарнизонов департаментов по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана и Северо-Казахстанской области, Министерства обороны, Нацгвардии, воинской части Караганды МЧС.

На месте остается группировка сил и средств ДЧС Костанайской и Акмолинской областей, Казавиаспаса, управления лесного хозяйства, местных исполнительных органов, коммунальных служб и КТЖ.

Оперативный штаб продолжает свою работу.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров

Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и 6 – в селе Озерное. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома

Известно об одном погибшем и 12 пострадавших

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.

Популярное

Все
Рассылку об отмене QR-оплаты проезда прокомментировали в транспортной компании Нур-Султана
Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма межрелигиозного диалога
Мальчик разрезал нечаянно газонокосилкой сестренку в СКО
Город-призрак Байжансай: сюда едут за адреналином и острыми ощущениями
Путешественница из Алматы за месяц посетила 11 стран
Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 сентября
Время-времечко летит…
Его жизнь – редкий феномен
Книгу о казахстанском антиядерном опыте презентовали в Нью-Йорке
D-Day: как будут прощаться с королевой
Карл Третий: следующим британским монархом стал сын Елизаветы - Чарльз
Ещё об одном способе снижения цен на жилье рассказали в АРРФР
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй
На языке Абая
Верность, любовь и уважение
Мужская профессия
Женский взгляд на рыбалку
Новобранцев – в армию
Ешьте на здоровье!
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Регистрацию политических партий упростят в Казахстане
О новшествах по пособиям и соцвыплатам для семей с детьми рассказали в Минтруда
Как будут повышать пенсии в Казахстане, рассказали в Минтруда
Послание Президента: взгляд со стороны
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Внедрить на Байконуре онлайн-пропуск для туристов предложил Мусин
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

Читайте также

Происшествия
Душил, пинал, избивал: истязавшего собаку мужчину задержали…
Происшествия , Крупные ДТП
Автомобиль вспыхнул при ДТП в Шу: 21-летняя девушка сгорела…
Происшествия
Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая – …
Происшествия
Директор стройфирмы продавал наркотики в Нур-Султане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]