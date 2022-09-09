Пожары в Костанайской области: сколько пострадавших находятся в больнице

Об оперативной обстановке в Аулиекольском районе, где произошел крупный лесной пожар, рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС региона.

Площадь загорания деревьев, сухой травы составляет 43 тысячи га на территории Басаманского и Семиозерного УЛХ.

«Из 12 человек, получивших травмы, ожоги, отравления легкой и средней степеней тяжести, 10 пострадавших после медпомощи в Аулиекольской центральной районной больнице отпущены домой. В больнице остаются 2 человека», – сообщили в департаменте.

7 сентября в 15:00 пожар был локализован. Открытых очагов горения нет.

«Продолжаются работы по проливке прогоревших участков на территории Казанбаского лесничества, окарауливание. Задействованы силы и средства в составе 134 человек и 33 единиц техники. Находятся в резерве 114 человек и 19 единиц техники.

Сегодня по состоянию на 14:00 вертолет Казавиаспаса МЧС РК произвел 8 сбросов воды, с начала тушения лесного пожара – 319 сбросов», – отметили в ведомстве.

Домой возвратились подразделения гарнизонов департаментов по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана и Северо-Казахстанской области, Министерства обороны, Нацгвардии, воинской части Караганды МЧС.

На месте остается группировка сил и средств ДЧС Костанайской и Акмолинской областей, Казавиаспаса, управления лесного хозяйства, местных исполнительных органов, коммунальных служб и КТЖ.

Оперативный штаб продолжает свою работу.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и 6 – в селе Озерное. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

Известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.