Пожелали побед

Зимний фестиваль в разное время проводился в разных местах. Изначально – в окрестностях поселка Кыргаулды, что в Алматинской области. Сколько радости жителям огромного города приносили катания на лыжах с небольших пригорков, игры в мини-футбол на снегу, эстафеты, заезды на санях, катания на лошадях, обливание холодной водой, бег за призами в гору...

Но затем участникам состязаний был дан от ворот поворот: новые хозяева «спортивных угодий» оттес­нили горожан в пределы мегаполиса, лишив их общения с природой. Пришлось бессменному организатору фестиваля – директору клуба Избасару Оразбаку – искать новые заснеженные поляны: в парках отдыха Алматы, на стадионах города. Несколько последних лет он приглашает поборников здорового образа жизни на запасное поле центрального стадиона Алматы: тут хоть и нет пригорков, а местные жители не дадут напрокат своих тулпаров, зато хозяева понадежнее и совершенно не капризные.

Клуб Оразбака проводит свои праздники совместно с акиматом города, управлением физической культуры и спорта, а также руководством Центрального стадиона Алматы во главе с директором и депутатом городского маслихата, активным организатором физичес­кой культуры Олегом Печеником.

– 25 лет назад на первом фестивале у нас вообще не нашлось желающих бегать наперегонки босиком по снегу, – вспоминает Избасар Оразбак. – Пришлось мне самому снять обувь и показать пример молодежи. Зато через год одного приглашения по громкоговорителю хватало, чтобы на старте собирались десятки юношей. Постепенно увеличивалось и количество турниров и конкурсов. 25-й городской снежный фестиваль мы проводим в поддерж­ку олимпийской сборной страны, его девизом стали слова «Спорт против табакокурения!».

Пожелать нашим олимпийцам побед в Сочи пришли сотни юных алматинцев. Сам Избасар Оразбак лично знает и героев прежних зимних стартов, и нынешних олимпийцев. Организатор фестиваля мне перечислил имена многих знакомых ему атлетов и в первую очередь назвал лыжника Владимира Смирнова, выигравшего в Лиллехаммере-1994 первую и пока единственную золотую медаль зимних Олимпийских игр для Казахстана.

– Мы все очень ждем, когда под­виг Смирнова повторит еще кто-то из земляков, – сказал Оразбак. – Сегодня участники снежного праздника желают побед всем нашим спорт­сменам. У казахов есть обычай, который называется бата. Так вот, нынче спортсменов благословляют на подвиги и с надеждой провожают в Сочи буквально все граждане нашей страны. Алматинцы в том числе. Тем более что и наш город делегировал на Игры своих лучших атлетов. Чего только стоит фигурист Денис Тен, который в прошлом году стал серебряным призером чемпионата мира. В стране созданы все условия для занятий спортом, средств на все виды хватает, в Казахстане есть сильные лыжники, фигуристы, конькобежцы, биатлонисты, так что, думаю, будут и сочинские медали.

Еще наш собеседник рассказал, что аналогичные спортивные праздники в феврале будут проведены во всех районах Алматы. Акция «Вместе к победе!» в мегаполисе продолжается.

...А тем временем школьники все шли и шли к местам проведения городских соревнований. В программу фестиваля были включены лыжные гонки и гонки на санях, волейбол на снегу, перетягивание каната, бег босиком, биатлон, соревнования по народно-национальным видам спорта – бука тартыс, тумак уру, аркан тарту, сагат, лашын мен тауык, кулки боксы и многим другим.

Всюду царили веселье и истинный спортивный задор. Желающие на скорость побегать босиком по снегу занимали очередь, расположившись на специальном ковре, чтобы ноги не замерзли. Передвигаясь от одного места состязаний к другому, мы пытались представить, сколько же призов ждет участников в этот пронизанный олимпийским духом день. И пришли к мнению, что много. Имена лауреатов мы назовем в одном из ближайших номеров газеты.

Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото Юрия БЕККЕРА