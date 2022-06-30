Пожилого мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста, спасли алматинские полицейские

На волоске

Это произошло на оживленной трассе в Жетысуском райо­не города. Экипаж патрульной полиции обратил внимание на человека, который странно себя вел. Он поднялся на перила пешеходного моста над проезжей частью по улице Северное кольцо и намеревался прыгнуть вниз.

Сотрудники незамедлительно развернули свой служебный автомобиль и кинулись на мост. Один из патрульных успел добежать до гражданина, пока тот готовился к суициду. Позже полицейские свидетельствовали, что его намерения были вполне серьезными и до рокового шага оставались считаные секунды.

– Пока я выбежал из машины, этот мужчина успел перебросить через перила моста одну ногу. Но мне удалось быстро схватиться за ремень его брюк и подтянуть к себе, – вспоминал сотрудник полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы старший лейтенант полиции Абылайхан Окас.

Как выяснилось в ходе разбирательства, пытавшийся свести счеты с жизнью – мужчина старше 60 лет, его бросила семья, и от этого жизнь потеряла всякий смысл. На крайний шаг он решился, приняв изрядную дозу алкоголя. После счастливого спасения человек сел на бордюр и горько расплакался. Уже в отделении полиции ему была оказана психологическая помощь.

Имя второго спасителя Ерлан Шаяхмет, он также служит в полку патрульной полиции в звании лейтенанта.