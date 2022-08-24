Фото: mgorod.kz
Происшествия
Пожилую женщину с внуком избил прохожий в ЗКО

В редакцию "Мой Город" обратились супруги Дмитрий Марченко и Ирина Баклицкая. Они рассказали, что около 20:00 мама Ирины с племянником вышли выгулять собаку в районе Самал-3. По дороге домой на них напал неизвестный мужчина, нанёс несколько ударов женщине, от которых та упала и потеряла сознание. Далее он ударил ребёнка и убежал, сообщает Kazpravda.kz.

"Мы шли спокойно, разговаривали и буквально за секунды меня ударили сзади. Я даже среагировать не успела, буквально миг и потеряла сознание. В кино это совсем по другому выглядит, а в жизни иначе. Страшнее всего было за внука. Он молча ударил, при себе у меня ничего ценного не было. Даже понятия не имею, что у него было в голове. К нам подбежал молодой человек, который помог мне встать и дойти до дома. Сейчас я боюсь за внуков", - рассказала пострадавшая Наталья Баклицкая.

Женщина говорит, что теперь опасается выпускать детей одних. Ведь в последнее время в тихом и спокойном районе Самал-3 стали всё чаще появляться люди, злоупотребляющие алкоголем.

Семья уже обратилась в консульство России (они граждане РФ) с просьбой посодействовать в решении сложившейся ситуации.

Супруг Ирины Дмитрий Марченко говорит, что при задержании мужчина вёл себя крайне агрессивно, выражался нецензурно и даже пытался вырваться. Благо, его смог задержать сосед, который, к слову, является сотрудником полиции.

"Услышав крики, я сразу же выбежал на улицу, начал искать и увидел его в 300 метрах отсюда. Он стоял и разговаривал с кем-то, на мои слова начал реагировать агрессивно, дёрнул руку и убежал. Но мы поймали его, приехали полицейские, надели на него наручники и увезли. Считаю, что этот человек опасен для общества, тем более он применил насилие в отношении пожилой женщины и ребёнка. Ранее я этого человека не видел", - рассказал сосед семьи, инспектор дорожной полиции Талгат Барасов.

В пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по подозрению в преступлении задержан 28-летний житель района Байтерек. В отношении него начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство", сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, отметили в полиции.

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