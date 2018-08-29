Общество
Пожилые женщины зарабатывали продажей героина в Костанайской области
Рустам Мухаметкалиев
Cотрудники подразделений по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области провели сразу два задержания. В общей сложности полицейские изъяли из оборота почти полтора килограмма героина, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Оперативники разоблачили двух женщин, каждая из которых занималась сбытом наркотических веществ. В гараже у одной из подозреваемых полицейские изъяли 1 килограмм 307 граммов героина, у другой в квартире – 119 граммов героина", – сообщили в полиции.

Как отмечается, одной из подозреваемых 58 лет, ранее не судима, безработная. В ходе обыска в ее квартире среди личных вещей оперативники обнаружили 119 граммов героина. Ее старший сын уже отбывает наказание за сбыт наркотических веществ.

Второй задержанной, у которой в гараже был обнаружен 1 килограмм 307 граммов героина, 51 год, она также не привлекалась к уголовной ответственности и не имеет постоянного места работы.

В настоящее время полицейскими по обоим фактам начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Хранение наркотических средств в целях сбыта в особо крупном размере". Подозреваемые арестованы.

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