Пожизненное просит для педофилов интернет-сообщество "Молодых мамочек KG"
Меруерт Нургазинова
Интернет-сообщество "Молодые мамочки KG" просит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева назначить пожизненное наказание педофилам. Письмо с таким содержанием адресовала одна из участниц проекта главе государства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на K-News.
"С каждым днем нас все больше беспокоят участившиеся факты издевательства и насилия над нашим будущим, то есть над нашими маленькими детьми, которые не могут себя защитить. Проблема сексуального насилия над ребенком в семьях кыргызстанцев становится все более актуальной. Почти каждую неделю мы читаем ужасающие новости о том, как дети становятся жертвой опасных для нашего общества людей, которые подвергают наших детей жестоким физическим и моральным издевательствам", - говорится в письме.
Матери потребовали сурово наказывать педофилов: пожизненно заключать в тюрьмах и принудительно стерилизовать.
"Мы, матери Кыргызстана, просим, требуем, хотим, чтобы вы рассмотрели ужесточение наказания в отношении всех, кто убивает, насилует и избивает наше общее будущее. Мы требуем пересмотреть сроки лишения свободы до пожизненного заключения без права досрочного освобождения. Мы требуем принудительной стерилизации тех, кто подверг детей сексуальному насилию", - пишут женщины.
Интернет-сообщество матерей Кыргызстана "Молодые мамочки KG" насчитывает почти 22 тыс человек.