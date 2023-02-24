Пожизненный срок дали отчиму-насильнику двоих маленьких детей в Актау

Общество
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Судом первой инстанции мужчина был приговорен к 25 годам заключения, но апелляционная коллегия постановила изменить приговор на пожизненный срок лишения свободы.

Фото: Kazpravda.kz

В Актау изменили приговор ранее осужденному за неоднократное изнасилование двоих маленьких детей. Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда пересмотрела по апелляционной жалобе адвоката законного представителя несовершеннолетних потерпевших приговор специализированного суда в отношении М., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

"Судом первой инстанции М. был признан виновным в том, что он являясь сожителем Н., неоднократно совершал развратные действия, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. (ч. 3 ст. 124, ч. 4 ст. 121, ч. 4 ст. 120 УК) в отношении ее малолетних детей и ему по совокупности преступлений было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. В апелляционной жалобе адвокат законного представителя потерпевших, указывая на мягкость назначенного наказания, просил изменить приговор в отношении М. и назначить ему пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Апелляционная коллегия установила, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует содеянному М. деяний так как осужденный совершил особо тяжкое преступление, в отношении 2-х малолетних потерпевших.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении М. изменен в части назначения наказания и назначено пожизненное лишение свободы, апелляционная жалоба адвоката - законного представителя несовершеннолетних потерпевших удовлетворена", - проинформировали в суде.

В связи с тем, что дело рассмотрено в закрытом режиме, иные подробности не подлежат разглашению, добавили в пресс-службе.

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