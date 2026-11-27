Мать ребенка попала под амнистию и избежала наказания, передает Kazpravda.kz
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай рассмотрел уголовное дело об убийстве новорождённого ребёнка.
"В городе Семей в одном из мусорных контейнеров обнаружено тело новорождённого ребёнка. В ходе досудебного расследования установлены причастные к преступлению лица и обстоятельства произошедшего.
Как установлено судом, после рождения ребёнка мужчина вывез новорождённого и оставил его в мусорном контейнере. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, младенец родился живым, а его смерть наступила вследствие переохлаждения", - сообщила Генпрокуратура.
По результатам судебного разбирательства мужчина признан виновным по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса ("Убийство малолетнего лица").
"Суд назначил ему единственный предусмотренный санкцией данной нормы вид наказания — пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - отметили в ведомстве.
Мать ребёнка признана виновной по статье 100 Уголовного кодекса ("Убийство матерью новорождённого ребёнка"), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде четырёх лет лишения свободы. С учётом положений статьи 55 Уголовного кодекса суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы.
"Поскольку совершённое ею преступление относится к категории преступлений средней тяжести и подпадает под действие акта об амнистии, она освобождена от отбывания назначенного наказания", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.