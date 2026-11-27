Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай рассмотрел уголовное дело об убийстве новорождённого ребёнка.

"В городе Семей в одном из мусорных контейнеров обнаружено тело новорождённого ребёнка. В ходе досудебного расследования установлены причастные к преступлению лица и обстоятельства произошедшего.

Как установлено судом, после рождения ребёнка мужчина вывез новорождённого и оставил его в мусорном контейнере. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, младенец родился живым, а его смерть наступила вследствие переохлаждения", - сообщила Генпрокуратура.