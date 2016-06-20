Позитивная динамика отношений

Уже пятый год эти два мероприя­тия проходят на одной площадке, что удобно и полезно для его участников. Они считают, что встречи в таком формате отвечают интересам бизнеса, способствуют развитию торгово-экономических и инвестиционных отношений. В повестке дня – обсуждение актуальных воп­росов, стоящих перед Казахстаном и Россией в реализации совместных проектов, решение транспортно-логистических проблем и продвижение инициатив Экономического пояса Шелкового пути.

Заместитель председателя президиума СТП «Kazlogistics» Юрий Лавриненко отметил, что принятие согласованной транспортной политики стран ЕАЭС будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных компаний, работающих в сфере транс­порта и логистики. По его словам, инвестирование в транспорт­но-коммуникационную отрасль остается приоритетным для Казахстана. Только за последние годы в железнодорожные магистрали инвестировано более 500 млн долларов. Транзитный потенциал страны показывает свою эффективность.

– Если раньше в структуре доходов «Қазақстан темір жолы» транзит занимал около 15–17%, то сегодня – около 27%, – подчерк­нул Ю. Лавриненко. – В перспективе планируется довести эти показатели до 50%. Сегодня в сфере транс­портной логистики мировые компании предоставляют комплексные услуги, к чему надо стремиться и нашим грузоперевозчикам.

Отличительной особенностью мероприятия является широкое представительство регионов России. Директор АНО «Центр поддержки экс­порта» Ростовской области Юрий Щекатурин отметил, что их делегация участвует в этих мероприятиях с первого дня.

– Мы предлагаем продукцию сельского хозяйства, наукоемкую продукцию, новые стройматериалы. Все это – реальное производство, – говорит представитель России. – Мы ищем партнеров. Для того чтобы создавать совместные предприятия, надо на месте изучать рынок и его потребности. Поэтому мы здесь.

Как известно, Алматы является городом сервис­ной экономики. Вклад в экономику мегаполиса сферы услуг и транспортного складирования составляет 12%. Несмотря на влияние экономического кризиса, эта отрасль остается драйвером роста, который за последние пять лет составил около 20%.