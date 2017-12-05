​Позитивная динамика сотрудничества

Во встрече приняли участие председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле, владелец компании «Кнауф» Николас Кнауф и посол ФРГ в Республике Казахстан Рольф Мафаэль.

Глава государства пожелал успехов немецким бизнесменам, прибывшим в Астану с деловым визитом.

– Я приветствую вас в Астане. Вы прибыли в составе солидной делегации бизнесменов. У вас состоятся встречи в Правительстве, вы встретитесь и с бизнесменами Казахстана. Уверен, что эти встречи будут успешны, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил результативный характер встречи с представителями деловых кругов ФРГ в городе Сочи в октябре текущего года.

Глава государства также указал на большое количество немецких компаний, работающих в Казахстане, и акцентировал внимание на важности углуб­ления сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

В свою очередь председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и остановился на договоренностях, достигнутых в ходе переговоров в Сочи.

– Между Казахстаном и Германией сложились интенсивные экономические отношения. В 2017 году отмечалась положительная динамика их развития. При этом стоит отметить рост импорта из Казахстана в Германию, – сказал Вольфганг Бюхеле, сообщила пресс-служба Президента.