Позитивная тенденция

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Юрий ЛИ, Кызылординская область
В минувшем году в Приаралье программа развития мясного животноводства «Сыбага» вновь подтвердила высокую заинтересованность местных фермеров в приобретении племенного крупного рогатого скота. Благодаря ей и доступным кредитам по вышеназванной программе кызылординцы закупили на 421 млн. тенге 2 364 коровы маточного мясного поголовья – это ровно в два раза больше запланированного.
Животноводство в Приаралье действительно становится одним из самых востребованных и популярных видов бизнеса на селе. Именно на разведение коров, лошадей и овец при получении мини-кредитов по различным государственным программам в большей степени делают ставку кызылординцы. А программа «Сыбага» предоставляет им возможность значительного пополнения стада и стремительного развития бизнеса. Например, за последние годы практически во всех районах области построены и продолжают появляться типовые откормочные площадки с убойными цехами, обеспечивающими предпринимателям выход на крупные торговые площадки со своей продукцией.
За четыре года реализации программа «Сыбага» помогла кызылординцам обзавестись уже 10-тысячным поголовьем племенных коров, и, похоже, поток заявок в АО «Аграрная кредитная корпорация», которое предоставляет фермерам доступные займы, иссякать не собирается. Об этом красноречиво говорит и решение Министерства сельского хозяйства, которое пересмотрело в текущем году разнарядку на приобретение коров мясных пород в регионе, увеличив лимит закупки с 1 700 до 3 000 голов.
Радует позитивная тенденция и сотрудников управления сельского хозяйства, по данным которых уже 30% КРС в регионе содержится в фермерских и крестьянских хозяйствах. Ведь крупные предприятия располагают куда более значительными возможностями повышения продуктивности животноводства, нежели частники. Да и местные власти сегодня активно идут навстречу животноводам, помогая в решении многих актуальных вопросов, в том числе ветеринарии и кормопроизводства. Озаботились сытным и полезным кормовым столом для коров и ученые местного КазНИИ рисоводства, внедряя на опытных полях новые культуры, которые поднимут продуктивность скота. Хорошим стимулом стали и субсидии, которые государство предоставляет племенным хозяйствам.
И конечно же, столь существенные подвижки в развитии мясного животноводства в регионе уже открывают путь и к по-настоящему масштабным, прорывным проектам. К примеру, в Сырдарьинском районе сейчас рассматривается вопрос строительства крупнейшего в стране высокотехнологического животноводческого комплекса на 3 тыс. голов КРС, который будет выпускать такой весьма востребованный продукт не только на внутреннем, но и в целом на рынке ЕАЭС, как мраморное мясо.

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