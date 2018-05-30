​Позитивные ассоциации

Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

Об этом на расширенном заседании регионального совета Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области заявил председатель президиу­ма НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев, побывавший в регионе с рабочей поездкой.

По его словам, в каждой области по примеру Ассоциации туризма нужно создать аналогичные структуры в сфере строительства и строительных материалов, АПК, торговли... Их представители должны войти в региональные советы, чтобы представлять свои отрасли и заявлять о существующих проб­лемах, предлагая пути решения.

– Да, мы отмечаем положительный эффект от сокращения государственных контрольно-надзорных функций, но в то же время замечаем, что в последнее время возникают проблемы с лифтовым хозяйством, на транс­порте и в сфере питания, – отметил Тимур Кулибаев. – Но если снижается госконтроль, должны активно работать институты саморегуляции, солидарной ответственности, страхования, аудита.

Как отметил председатель президиума НПП «Атамекен», несмотря на то что строительство является ведущей отраслью в Казахстане, в республике нет полноценной организации, которая бы представляла интересы строителей.

В стране происходит настоя­щий строительный бум, вводятся миллионы квадратных метров жилья, при этом больше половины строительных материалов по-прежнему закупается за рубежом, хотя могли бы производиться в стране. По словам Тимура Кулибаева, изучив возможности и перспективы того или иного региона, необходимо создавать условия для появления собственных производств, которые позволят отказаться от импорта. Главное условие: эти предприятия должны быть современными, выпускать продукцию, качественно отличающуюся от той, что могут предложить заграничные производители, чтобы свободно конкурировать на рынке.

– Мы сейчас не можем конкурировать с российскими предприятиями, потому что они провели глубокую модернизацию, построи­ли новые конкурентоспособные предприятия. Но уже прошло 5–10 лет, как они запус­тились, за это время в строительной индустрии произошли изменения. Соответственно нам нужно поставить такой комбинат, который будет производить строи­тельные материалы современных видов. После чего помогать через существующие институты развития, поддерж­ки экспорта, – подчеркнул он. – Думаю, важно создать и ассоциацию торговли, что особенно актуально для вашего региона, где развита приграничная торговля.

На заседании регионального совета выступил директор областной палаты Сакен Карин, рассказавший об итогах ее деятельности. По его словам, большая работа проведена сотрудниками недавно созданного центра обс­луживания предпринимательства. Положительная динамика отмечается и в действии проекта «Бастау Бизнес» по обучению основам предпринимательства сельчан.

В прошлом году теоретические знания по ведению собственного дела получили 938 человек, 135 проектов получили финансирование. В нынешнем году ожидается увеличение слушателей курсов более чем в 2 раза. 

