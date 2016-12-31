​Позитивные показатели Фемиды

Говоря о достижениях судов, К. Мами отметил значимость Плана нации, реализация которого позволила реформировать судебную систему и законодательство в интересах более глубокой практической реализации принципа верховенства закона и права. «Это позитивно сказалось на количественных и качественных показателях отправления правосудия, международном рейтинге нашей судебной системы, и главное – на состоянии и уровне судебно-правовой защищенности граждан», – сказал глава высшей судебной инстанции.

Насыщенной назвал он работу самого Верховного суда. Проведено 15 пленарных заседаний. Значительные результаты достигнуты и в сфере нормотворчества. В целях совершенствования и обеспечения единообразия судебной практики в 2016 году было принято 16 нормативных постановлений по многим актуальным вопросам (для сравнения: в прошлом году их было 8).

«Все это хорошие результаты, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Впереди у нас напряженная работа и новые задачи», – подчеркнул председатель Верховного суда.