Позитивным быть выгодно

Оптимисты живут дольше

Казахи говорят: «Жақсы сөз – жарым ырыс» (Хорошее слово – половина благополучия). Японцы верят, что в дом, где смеются, приходит счастье. Русская пословица напоминает: «На Бога надейся, а сам не плошай». На протяжении тысячелетий человечество искало ответ на вопрос, как сохранить душевное равновесие, преодолевать трудности и не терять надежду на лучшее. Народная мудрость передавала из поколения в поколение представления о силе любви, надежды и веры в лучшее. Современные ученые решили проверить, насколько эти представления соответствуют действительности, и перевели разговор о пользе оптимизма в плоскость научных исследований.

Выяснилось, что оптимистично настроенные люди в среднем демонстрируют более благоприятные показатели здоровья, психологического благополучия и продолжительности жизни. В 2019 году в авторитетном медицинском журнале JAMA Network Open был опубликован метаанализ 15 исследований, охвативших более 229 тыс. человек. Ученые изу­чали связь оптимизма с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью. Продолжительность наблюдений в отдельных исследованиях достигала 40 лет. Результаты оказались весьма показательными. Более высокий уровень оптимизма был связан со снижением относительного риска сердечно-сосудистых событий, включая инфаркты и инсульты, на 35%, а смертности от всех причин – на 14%.

В том же году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) вышла еще одна работа, посвященная оптимизму и продолжительности жизни. Исследователи проанализировали данные почти 70 тыс. женщин и более 1,4 тыс. мужчин. Выяснилось, что люди с наиболее высоким уровнем оптимизма в среднем жили на 11–15% дольше по сравнению с участниками с наиболее низкими показателями. Кроме того, оптимисты чаще достигали возраста 85 лет.

Казалось бы, вывод очевиден: хочешь прожить дольше – думай о хорошем. Но наука требует большей осторожности. Оба исследования были наблюдательными. Они выявили связь между оптимизмом и здоровьем, но не доказали, что именно позитивное мышление непосредственно продлевает жизнь. Возможно, оптимистично настроенные люди чаще занимаются спортом, лучше соблюдают рекомендации врачей, поддерживают социальные связи и иначе реагируют на стресс. Не исключено и обратное влияние: хорошее здоровье само по себе может способствовать более оптимистичному отношению к будущему. Тем не менее обнаруженная закономерность достаточно убедительна, чтобы рассматривать оптимизм как один из факторов благополучия человека.

Влияние положительных эмоций на организм изучали и экс­периментально. Так, команда психолога Шелдона Коэна из Университета Карнеги – Меллона исследовала восприимчивость людей к респираторным инфекциям. Здоровых добровольцев предварительно оценивали по выраженности положительных эмоций, после чего в контролируемых условиях подвергали воздействию риновируса или вируса гриппа А. Затем ученые наблюдали за развитием заболевания, учитывая не только жалобы участников, но и объективные признаки болезни. Оказалось, что люди, которым были более свойственны положительные эмоции, демонстрировали большую устойчивость к развитию клинически выраженного заболевания.

Счастью можно научиться?

Если оптимистичный взгляд на мир связан с определенными преимуществами, возникает закономерный вопрос: можно ли его развивать? Ученые исследовали и это. В число наиболее известных специалистов данной области входит американский психолог Мартин Селигман, один из основоположников современной позитивной психологии. В 2005 году он вместе с коллегами опубликовал результаты рандомизированного исследования, участникам которого предлагали выполнять различные психологические упражнения. Одно из них получило название «Три хорошие вещи».

Задание было удивительно простым: каждый вечер в течение недели записывать три события, которые прошли хорошо, и объяснять, почему они произошли. Причем речь необязательно должна была идти о каких-то значительных достижениях. Приятный разговор, прогулка, успешно завершенное дело – все это могло стать поводом для записи. Смысл упражнения заключался не в том, чтобы убедить себя, будто жизнь прекрасна и никаких проблем не существует. Человеку предлагалось сознательно обращать внимание на то хорошее, что в повседневной суете нередко остается незамеченным.

Исследователи обнаружили, что эта практика повышала показатели субъективного счастья. В первоначальном эксперименте положительные изменения по некоторым показателям сохранялись до шести месяцев, особенно у тех, кто продолжал выполнять упражнение самостоятельно.

Конечно, никто не обещал человеку гарантированного счастья после недели ведения дневника. Тем не менее сам принцип получил дальнейшую научную поддержку. В 2023 году был опуб­ликован метаанализ 25 рандомизированных исследований с участием почти 7 тыс. человек, посвященных практикам благодарности. Ученые обнаружили статистически значимое, хотя и небольшое, положительное влияние таких упражнений на психологическое благополучие. Масштабный международный метаанализ, опубликованный в PNAS в 2025 году, объединил уже 145 исследований из 28 стран с участием более 24 тыс. человек. Его результаты также подтвердили положительное влияние практик благодарности. Иными словами, привычка замечать хорошее действительно помогает человеку чувствовать себя лучше. Но смысл здесь не в чудесном преображении личности, а в постепенном развитии определенных психологических навыков.

Когда мечта становится ловушкой

Еще одна научно исследованная практика получила название Best Possible Self – «Лучшая возможная версия себя». Человеку предлагают представить собственное благоприятное будущее, в котором он сумел реализовать важные цели и приложил усилия для достижения желаемого. Например, не просто вообразить себя богатым, здоровым и счастливым, а представить, что через год удалось освоить новую профессию, наладить отношения с близкими, улучшить физичес­кую форму или осуществить давнюю мечту.

Метаанализ 29 исследований с участием более 2,9 тыс. человек, опубликованный в 2019 году, обнаружил положительное влияние этого упражнения на оптимизм, положительные эмоции и психологическое благополучие. Получается, способность представлять хорошее будущее действительно может быть полезной. Но ведь очевидно, что недостаточно просто мечтать, чтобы все в реальности сложилось лучшим образом.

Психолог Габриэле Эттинген из Нью-Йоркского университета посвятила значительную часть своей научной работы изучению позитивных фантазий, мотивации и достижения целей. В серии экспериментов, результаты которых были опубликованы в 2011 году, она и ее коллега Хизер Барри Каппес обнаружили любопытную закономерность: когда участники представляли, что желаемое уже осуществилось, у них наблюдались признаки меньшей готовности затрачивать усилия. Предполагается, что человек, мысленно переживая успех, получает часть эмоционального удовлетворения еще до того, как добился результата. И это может ослаблять побуждение действовать.

Представим человека, который мечтает похудеть. Он воображает себя стройным, здоровым, энергичным, представляет новую одежду и восхищенные взгляды окружающих. Эти мысли доставляют ему удовольствие. Но одно дело – использовать желаемый образ как мотивацию для изменения питания и образа жизни. И совсем другое – ограничиться приятными фантазиями, ничего не меняя в действительности.

Похожую закономерность исследователи обнаружили и при изучении учебных достижений. В трех исследованиях студентов профессионального обучения более выраженные позитивные фантазии о будущем были связаны с довольно низкими итоговыми оценками, а в двух из них – с большим количеством пропусков занятий.

Надежда должна дружить с реальностью

Значит ли это, что мечтать вредно? Вовсе нет. Эттинген предложила подход, который позволяет соединить позитивное представление будущего с реалистичной оценкой настоя­щего. Он получил название mental contrasting – мысленное сопоставление. Суть заключается в том, чтобы не останавливаться на приятной картине желаемого результата, а сопоставить ее с существующими препятствиями.

На основе этого подхода была разработана техника WOOP, название которой образовано от четырех английских слов: Wish, Outcome, Obstacle, Plan – желание, результат, препятствие, план. Сначала человек определяет, чего хочет достичь. Затем представляет, что хорошего произойдет, если цель осуществится. После этого честно отвечает себе, что мешает желаемому стать действительностью, и, наконец, продумывает конкретный план преодоления препятствия.

Например, человек хочет сменить работу. Он может бесконечно мечтать о более высокой зарплате, хорошем коллективе и интересных профессиональных задачах, ожидая, что однаж­ды ему обязательно повезет. А может задать себе вопросы: «Каких знаний мне не хватает? Какие вакансии существуют? Что я могу сделать уже сегодня? Сколько времени готов уделять поиску? Как поступлю, если получу отказ?» Во втором случае оптимизм перестает быть просто приятным эмоциональным состоянием и превращается в основу для действий.

Еще один научно изученный подход связан с так называемыми намерениями реализации, который еще в 2006 году презентовали психологи Питер Голлвитцер и Паскаль Ширан. Исследования показали, что заранее сформулированные планы по принципу «если – то» помогают людям достигать поставленных целей. Суть предельно проста: недостаточно решить, что с понедельника начнешь заниматься спортом, учить иностранный язык или откладывать деньги. Полезнее заранее определить, когда именно и при каких обстоятельствах ты приступишь к делу. Не «я буду больше двигаться», а «после работы в понедельник, среду и пятницу я буду гулять по полчаса». Не «я начну копить деньги», а «в день получения зарплаты переведу определенную сумму на накопительный счет». Подобные планы не гарантируют достижения цели, однако помогают преодолеть разрыв между намерением и действием, с которым сталкивается практически каждый человек.

Не все зависит от нас

Есть и еще одна важная граница, за которой позитивное мышление способно превратиться в самообман. Это убеждение, будто все происходящее с человеком зависит исключительно от его отношения к жизни. «Если достаточно сильно захотеть, все обязательно получится», «главное – правильно настроиться», «каждый сам создает свою реальность» – подобные утверждения звучат обнадеживающе, но не выдерживают проверки действительностью. Человек может вес­ти здоровый образ жизни и все равно заболеть, много работать и потерять работу из-за кризиса в экономике. Реалистичный оптимизм не предполагает полного контроля над собственной судьбой. Он позволяет сохранять надежду и готовность действовать, признавая существование объективных ограничений и неблагоприятных обстоятельств.

Разговор о пользе оптимизма требует еще одного принципиального уточнения: все сказанное выше нельзя автоматически переносить на людей, страдающих клинической депрессией. Это не просто плохое настроение, скверный характер или привычка жаловаться на жизнь, а заболевание, требующее профессиональной помощи. Психологи подчеркивают: если подавленность, утрата интереса к жизни, постоянная усталость и другие изменения сохраняются на протяжении двух недель, это повод обратиться к врачу, не дожидаясь ухудшения состояния. Призывы близких «соберись», «перестань грустить» и «посмотри, как прекрасна жизнь» не заменяют лечения, а могут лишь усилить чувство вины за собственное состояние.

В целом же позитивное отношение к жизни не означает зап­рета на отрицательные эмоции. Скорее, это способность замечать хорошее наряду с плохим, не позволяя отдельным неудачам определять все представление о себе и своем будущем. Прак­тическую пользу приносит не слепая вера в хорошее, а способность сохранять надежду, трезво оценивать обстоятельства и действовать. Ведь оптимизм помогает увидеть желаемое будущее, реализм – понять, что отделяет нас от него, а собственные усилия – приблизить то хорошее, на которое мы надеемся.