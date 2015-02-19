Позиции совпадают

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Ануар КАЛМЫКОВ
Е. Идрисов поздравил Г. Эрлера с избранием его страны на пост председателя ОБСЕ в 2016 году. Германия является важным партнером Казахстана в Европе, между странами сложился доверительный, открытый и продуктивный диалог, что подтверждают прямые и регулярные контакты Президента РК и Канцлера ФРГ. Глава МИД РК пригласил немецкие компании принять активное участие в реализации проектов в рамках выдвинутой Главой государства новой экономической политики «Нұрлы жол» и выразил надежду, что немецкая сторона примет активное участие в ЭКСПО-2017.
Депутат бундестага подчеркнул, что Казахстан и Астана, в частности, являются очень привлекательными для немецких инвесторов и бизнесменов. Есть заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций.
Одной из важных тем встречи стала ситуация в Украине и вокруг нее. Е. Идрисов заявил, что Казахстан полностью поддерживает усилия ФРГ и лично Канцлера А. Меркель, направленные на урегулирование кризиса.
– Глава нашего государства и казахстанский МИД пристально следят за развитием ситуации. Позиции Казахстана и Германии совпадают. Кризис должен решаться исключительно мирными путями, этому нет альтернативы, – заявил глава МИД РК.
Г. Эрлер также подчеркнул, что кризис должен быть урегулирован только политическими средствами. Он выразил благодарность Казахстану и лично Главе государства за активную позицию по урегулированию украинского кризиса, отметив, что Германия ценит личные усилия Президента РК и рассчитывает на поддержку в разрешении конфликта.
В ходе встречи глава МИД РК рассказал о предложении Главы государства о разработке концептуально нового договора по аналогии с Хельсинкским актом 1975 года.
Немецкий депутат также отметил, что отсутствие доверия является главным вызовом для глобальной безопасности. В связи с этим он подчеркнул актуальность установления диалога между ЕС и ЕАЭС.

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