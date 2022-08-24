Культура
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Елена Левкович

Отражение во времени

Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке.

В Национальном музее Республики Казахстан проходит выставка декоративно-прикладного искусства «Традиции и время». Ее ждали многие, потому что традиционные ремесла, умения, мастерство, навыки, передаваемые из поколения в поколение, интересны и востребованы всегда.

На вернисаж пришли государственные и общественные деятели, представители творческой интеллигенции, многочисленные любители искусства. Организаторы совершенно справедливо не стали выдумывать ничего сверхъестественного для названия экспозиции: что может глубже отразить суть, кроме как назвать вещи своими именами? Представленные работы, коих в выставочном зале более сотни, показывают: время не властно над богатыми национальными традициями, оно лишь находит в них свое отражение.

Открывая выставку, заместитель директора по фондовой деятельности Национального музея РК Абай Сатубалдин определил ее цель: популяризировать культурное наследие казахского народа, сохранить его в первозданном виде для будущих поколений даже в условиях глобализации, сберечь традиционные технологии декоративно-прикладного искусства ради изучения истории искусства Казахстана.

О важности мероприятия говорила и доктор исторических наук Шайзада Токтабаева.

– Меня радует, что существует преемственность, и именно она не дает затеряться таким умениям. Работы на выставке – шедевры, и у этих шедевров есть авторы: Бакытжан Усембеков, Наталья Баженова, Сержан Баширов, Зейнелхан Мухаметхан, Батима Заурбекова. Я была поражена, узнав, что свои работы представила целая династия мастеров Бейсбековых, – Шайзада Жапаровна была искренне впечатлена увиденным. – Еще больше меня радует, что наших умельцев знают за рубежом, я лично видела там их творения, пользующиеся успехом.

Про восторженных иностранцев оказалось в точку. Первыми после окончания торжественной части в выставочный зал поднялась делегация из сотрудников сразу нескольких посольств – Нидерландов, Канады, Польши, Индии, которые не упустили возможность взглянуть на «живые» образцы национального казахского искусства. Действительно, каждый экспонат вызывал неподдельный интерес. Так, два зарубежных гостя, отстав от группы, склонились к одному из настенных полотен, сосредоточенно пытаясь прочитать арабскую вязь.

Выставка удалась. При грамотно выставленном освещении и расположении работ создается впечатление пространной юрты, где у каждого предмета свое место, а все вместе они соз­дают уют.

Вот традиционный құрақ, изготовленный мастером своего дела Венерой Бейсбековой. Он занял почти всю фронтальную стену зала. Перед ним – глиняная посуда с пестрой эмалью. Чуть поодаль – панно с горами и древней символикой казахов. Еще құрақ, уже в совершенно иной цветовой гамме (автор работы – Гульнар Омирбек). А дальше картины из войлока, обработанной кожи, дерева, украшения, глиняные фигурки домашних животных. Посетители потихоньку дотрагиваются до полотен – ну как же так искусно получилось из войлока сотворить картину, шерстинка к шерстинке: «Kүнбағыс» («Подсолнух») в исполнении еще одной представительницы династии Бейсбековых – Нурай – как будто тает в знойном мареве.

Особое внимание привлекает инсталляция с верстаком для обработки дерева (для кереге), воплощенная Сержаном Башировым. Догадаться сразу, что это, получается далеко не у всех. И не столько по причине неочевиднос­ти формы экспоната, а скорее потому, что мало кто уже знает, как выглядит аутентичный верстак. Он поставлен на пьедестал в цент­ре зала, символизируя важность ремесла и творчества в жизни казахского народа.

В экспозиции представлены работы более двадцати известных отечественных мастеров декоративно-прикладного искусства. Выс­тавка продлится до 11 сентября.

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