​Познавательная экскурсия

В ходе мероприятия будущие юристы, политологи и социологи совершили экскурсию по зданию высшего законодательного органа, посетили залы заседаний Сената и Мажилиса, зал совместных заседаний, зал международных встреч, пресс-центр, библиотеку, ознакомились с деятельностью рабочих органов. Сотрудники аппаратов Сената и Мажилиса ознакомили с историей двухпалатного Парламента, первое заседание которого Президент РК Нурсултан Назарбаев открыл ровно 20 лет назад, 30 января 1996 года. Студентам рассказали о деятельности депутатов разных созывов, а также продемонстрировали экспозицию памятных подарков зарубежных парламентских делегаций.

В рамках посещения Парламента состоялась встреча с депутатом Сената Бырганым Айтимовой, которая выступила с лекцией о развитии казах­станского парламентаризма, а также ответила на вопросы об особенностях законотворческой работы и содержании некоторых правовых актов.