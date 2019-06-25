Познай мир

Вопреки стереотипу о пустующих летом школах в усть-каменогорской НИШ и в июне звучат детские голоса. Около 100 ребятишек с 1-го по 9-й класс пришли сюда, чтобы на каникулах заняться любимыми предметами – робототехникой, дисцип­линами, связанными с химией, биотехнологиями и экологией. 20 учеников – из многодетных и малообеспеченных семей.

– Представьте, ребенок сам смог сделать мыло ручной работы или получить аромат, – рассказала пресс-секретарь НИШ Роза Кумаргажина. – Конечно, дети в восторге. Очень увлекает подростков робототехника, тем более что у школы для таких занятий прекрасная база.

К летней школе привлечены зарубежные учителя. Они параллельно помогают ребятам освоить анг­лийский. Кроме того, для детей открыт спортивный зал. После занятий в лабораториях и классах они могут потренироваться или устроить матч.