Позвони мне, позвони!

Колонка обозревателя
Асель Муканова

Заметила одну распространенную закономерность: мы не умеем просить о внимании, но страдаем, когда его нет

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Мне хочется, чтобы ты чаще звонил первым», «Мне важно знать, что ты обо мне помнишь», «Мне не хватает твоего участия» – вот что порой я хочу буквально кричать своему избраннику. Но вместо этого по-детски обижаюсь, замыкаюсь или того хуже – сама перестаю звонить, писать, проявлять инициативу...

Мы привыкли считать внимание чем-то, что должно возникать само собой. «Если я ему дорога, он непременно должен догадаться, что мне хочется услышать его голос, получить сообщение без повода или просто почувствовать его участие» – знакомо, не правда ли? Как часто мы ждем, что близкие прочитают наши мысли, заметят перемену настроения, спросят о том, о чем мы сами не решаемся рассказать. Будто другой человек в ответе за наше внутреннее состояние. Но это не так. Хочешь внимания – попроси!

Однако сделать это бывает невероят­но сложно. Обратиться к коллеге с просьбой подменить на работе – без проблем. Одолжить у соседа нужный инструмент – легко! А вот попросить любимого человека о звонке, лишнем сообщении или нескольких минутах разговора – почти невыполнимая задача. Словно признаться в такой потребности означает обнаружить собственную уязвимость, показать, что ты нуждаешься в ком-то больше, чем хотелось бы. 

И в итоге получается странная история: мы так хотим быть замеченными, что в какой-то момент сами делаем все, чтобы стать незаметными.

Между тем мы живем в эпоху удивительных коммуникационных возможностей. Расстояния давно перестали быть препятствием для общения. Мы перманентно обмениваемся фотографиями, сообщениями, ставим друг другу лайки. Но почему-то все это не гарантирует главного – ощущения настоящего человеческого присутствия. 

Ведь внимание – удивительная вещь. Его нельзя купить, накопить впрок или заменить дорогим подарком. И чаще оно проявляется в мелочах, которые со стороны могут показаться совершенно незначительными. 

Но здесь возникает еще один, возможно, не самый удобный вопрос. Мы довольно чутко замечаем, когда внимания не хватает нам самим, но далеко не всегда отдаем себе отчет в том, что можем быть не менее рассеян­ными и невнимательными по отношению к другим. Возможно, мы слишком сосредоточены на собственном дефиците тепла, что перестаем замечать чужой. А ведь потребность быть услышанным есть не только у нас. 

Она есть у пожилых родителей, которые порой звонят просто потому, что соскучились. У подростков, которые делают вид, что им неинтересно наше мнение, но на самом деле нуж­даются в том, чтобы их услышали. У друзей, которые не всегда готовы первыми признаться, что им одиноко. 

Конечно, есть разница между тем, чтобы открыто говорить о своих потреб­ностях, и тем, чтобы бесконечно выпрашивать внимание у человека, который не способен его давать. Но разве само желание быть замеченным – это слабость? Просто все мы, независимо от возраста, характера и жизненного опыта, нуждаемся в подтверждении того, что не безразличны друг другу, что наше присутствие в чьей-то жизни имеет значение.

«Мне хочется побыть с тобой», «Я соску­чилась», «Позвони, когда освободишься» – теперь я стараюсь проговаривать это, а не дуться в тягостном ожидании. И, пожалуй, самое важное – самим не забывать о тех, кому этого ощущения сегодня не хватает. Ведь порой для того, чтобы сделать другого человека немного счастливее, нужны лишь несколько минут вашего внимания и простой вопрос: «Ну как ты? Расскажи».

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#дети #родители #забота #внимание

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