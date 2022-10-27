Позвоните кандидату

26 октября кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова начала свои поездки по регионам Казахстана в рамках предвыборной агитации. Первый регион – Карагандинская область.

В городе Караганде кандидат встретилась с правозащитниками, юристами, магистрантами, экспертами, занимающимися вопросами реформирования правоохранительной и судебной систем, защитой прав людей с инвалидностью, заключенных, интересов социально уязвимых групп населения.

Во время обсуждений одна из присутствующих представительниц НПО спросила, сможет ли Салтанат Турсынбекова поддерживать связь с правозащитниками и вообще с гражданами после отъез­да из региона.

Кандидат публично озвучила свой номер телефона:

– Независимо от того, какую должность я занимаю, абсолютно открыта и доступна. Вы можете написать мне на мой личный номер. Я с вами, для меня это не просто слова.

Салтанат Турсынбекова подчерк­нула, что деятельность правозащитников в стране – сродни героизму. Забота о людях с ограниченными возможностями, детьми с особенностями развития, пожилых гражданах – это трудная работа, требующая большого терпения и преданности делу.