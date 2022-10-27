Свежий выпуск Позвоните кандидату 27 октября 2022 г. 0:26 Лаура Тусупбекова 26 октября кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова начала свои поездки по регионам Казахстана в рамках предвыборной агитации. Первый регион – Карагандинская область. В городе Караганде кандидат встретилась с правозащитниками, юристами, магистрантами, экспертами, занимающимися вопросами реформирования правоохранительной и судебной систем, защитой прав людей с инвалидностью, заключенных, интересов социально уязвимых групп населения. Во время обсуждений одна из присутствующих представительниц НПО спросила, сможет ли Салтанат Турсынбекова поддерживать связь с правозащитниками и вообще с гражданами после отъезда из региона. Кандидат публично озвучила свой номер телефона: – Независимо от того, какую должность я занимаю, абсолютно открыта и доступна. Вы можете написать мне на мой личный номер. Я с вами, для меня это не просто слова. Салтанат Турсынбекова подчеркнула, что деятельность правозащитников в стране – сродни героизму. Забота о людях с ограниченными возможностями, детьми с особенностями развития, пожилых гражданах – это трудная работа, требующая большого терпения и преданности делу.