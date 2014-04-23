В своем письме Э. Тарауне сообщил, что он с большим интересом изучил изложенное в Стратегии «Казахстан-2050» видение будущего развития страны.

«Ваши новые идеи, отраженные в данном документе, наполнены дальновидными и инновационными планами, в которых ставятся четкие и реалистичные цели. Казахстан демонстрирует отличный пример в решении многих проблем современного мира, уделяя особое внимание инновационной индустриализации, сельскому хозяйству, наукоемкой экономике, оптимальному использованию энергии и инвестированию в человеческие ресурсы, при этом не забывая, что экономический успех может прийти только к всесторонне развитому обществу, где все слои населения имеют возможность для процветания», - пишет автор.

Профессор также выразил мнение, что прагматизм и деловой дух стратегии должны пробудить энтузиазм у многих людей по всему миру, сообщила пресс-служба Президента.

«Было бы прекрасно, если бы больше правительств приняли аналогичные документы. В ходе ознакомления со стратегией я был поражен яснос­тью и четкостью изложения, а также своевременным напоминанием, что середина века уже не за горами. Мы все должны осознавать, что будущее начинается сегодня», - говорится в письме.