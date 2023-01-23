Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла

Тяжело согреться

Холодный арктический циклон, пришедший с территории России в Центрально-Азиатский регион, полностью накрыл Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Иран, Афганистан и даже другие страны, находящиеся в относительно теплых поясах. Жители этих государств столк­нулись с проблемой горючего, возникли проблемы в работе коммунальных служб.

Тяжело переносит морозы теплолюбивый Узбекистан. В квартирах Ташкента в самые пики температурного минимума было около десяти градусов тепла. Люди массово подключали обогреватели, что привело к более тысячи сбоев в работе энергосети за сутки. В регионах ситуация еще хуже. Есть проб­лемы и с газом: из-за холодов в трубах упало давление, и горожане даже не могли приготовить горячую пищу.

Нехватка электроэнергии стала ощущаться в Узбекистане еще осенью. Государственная компания, отвечающая за уличное освещение узбекской столицы, пояснила, что ночное освещение центральных улиц Ташкента ограничено с 16 нояб­ря. «Мы надеемся, что жители и гости города с пониманием отнесутся к временным неудобствам в вечернее и ночное время, а также примут активное участие в решении общей задачи по максимально рациональному и экономному использованию в быту электрической энергии», – отмечалось в официальном заявлении.

По сообщению Министерства энергетики Узбекистана, с начала холодов властям и вовсе пришлось импортировать газ и электричество. Для покрытия пиковых потреблений страна закупала до 10% всего суточного потребления газа и 8% процентов электроэнергии.

В населенных пунктах по всему Таджикистану, исключая крупные города, отключения электроэнергии тоже удлиняются с каждой неделей и вынуждают жителей переходить на уголь.

Отключения электроэнергии начались еще в октябре. Однако власти утверждают, что режима нормирования подачи света не было, а велись профилактические работы по подготовке к зимнему сезону. «Сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях о любом запланированном нормировании электроэнергии безосновательны», – заявляла государственная компания «Барки Точик», которая курирует электроэнергетику в Таджикистане.

Между тем нынешний кризис усугубил резкий рост цен в Таджикистане на газ, уголь и дрова где-то на 20%, а в некоторых областях – даже в два раза. Многие местные жители говорят, что в поисках альтернативных источников энергии нынешняя ситуация заставила их обратиться к архаичным способам приготовления пищи и обогрева.

В Афганистане за последние десять дней сто человек умерли от холода. Об этом в минувшую среду сообщило агентство Khaama Press. По их данным, летальные исходы переохлаж­дения были зарегистрированы в 13 провинциях севера и юга страны. Похолодание также привело к смерти более чем 25 тыс. голов крупного рогатого скота.

По сообщению ТАСС, население жалуется на голод, отсутствие электричества и питьевой воды, а также на нехватку топлива для отопления жилых помещений. В провинциях Герат и Газни жители использовали для отопления домов газ, нарушая технику безопасности.

В Герате было госпитализировано около 140 человек, отравившихся угарным газом, в Газни по той же причине погибли четыре человека.

Братство кольца

При всех невзгодах региона в Гидрометцентре Узбекистана зая­вили, что аномальные морозы, пришедшие в страну, не являются самыми сильными. В истории метеонаблюдений в наших странах было много холодных зим. Самые низкие температуры воздуха в северных районах Узбекистана, например, наблюдались в 1972 и 1977 годах.

На севере Каракалпакстана и Навоийской области температура воздуха падала до 33–36 градусов мороза, на плато Устюрт – до 38–40 градусов. Зимой 1969 года в Ташкенте столбик термометра опустился до 23,1 градуса мороза, а абсолютный рекорд минимальной температуры воздуха составил 29,5 градуса мороза в декабре 1930-го.

Одним словом, бывало и хуже. Однако, как говорят старожилы, что, как бы низко ни опускались значения ртутного столбика в прошлом, батареи в домах все же оставались горячими. Почему же региону сейчас не хватает энергии? Ответ банален: сказывается износ инфраструктуры, большая часть которой была построена еще в советское время, и рост численности населения, то есть потребителей.

Согласно оценкам ООН, текущее население Центральной Азии составляет около 77 млн человек – это около 1% от всего населения Земли. За каждые 10 лет число жителей региона увеличивается в среднем на один миллион человек. Этот прирост эксперты Организации Объединенных Наций оценивают в 1,66%, что считается довольно высоким. А к 2030 году численность населения регио­на прогнозируетя на уровне 90 млн человек.

При этом Центральная Азия остается одним из самых молодых регионов, средний возраст населения здесь составляет 27,6 года. Положительный коэффициент рождаемости, примерно три ребенка на одну женщину репродуктивного возраста, позволит ЦА долго оставаться в числе лидеров по воспроизводству населения.

А значит, число потребителей энергии будет только расти. Выражаясь аллегорически, все мы объединены энергетическим кольцом – системой, которая задействует мощности страны-соседа. Казахстан, а особенно южные области, так или иначе включены в энергетическую интеграцию с Узбекистаном и Кыргызстаном. И прочность этой взаимосвязи год назад доказало масштабное отключение электроэнергии на юге Казахстана из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.

Соседняя страна также является практически главным поставщиком электроэнергии в Афганистан. И этой зимой экс­порт был прекращен, потому что после понижения температуры все мощности были направлены на собственные нужды.

В то время как в Казахстане­ и Узбекистане наибольшая доля энергетического баланса приходится на тепловые элект­ростанции, в Кыргызстане и Таджикистане в поддержании энергоснабжения важную роль играет гидроэнергетика. Из-за этого объем питаемых ледниками водохранилищ, прилегающих к гидроэлектростанциям, таким, как Токтогульская в Кыргызстане и Нурекская в Таджикистане, является постоянным источником беспокойства для правительств стран, которые зависят от этих мощностей.

Жители Таджикистана очень надеются на запуск Рогунской ГЭС, которая удвоит производство электроэнергии в стране до 3 600 МВт, а значит, превратит дотируемое государство в донора энергетического кольца региона.

Энергия воды

В связи с природно-климатическими условиями Узбекистана обильные снегопады, позволяющие сформировать устойчивый снежный покров на равнинных участках, бывают редко. В результате изменение климата – резкое похолодание и последующее потепление – приводит к тому, что образовавшийся во время снегопада снежный покров остается на земле всю зиму, а растаять может за несколько теплых дней весны.

Поэтому в соседней Туркестанской области сейчас всерьез обеспокоены риском прорыва Шардаринской ГЭС, что может произойти из-за увеличения уровня воды реки Сырдарьи.

«В водохранилище в среднем поступает 1 500 кубометров в секунду, или 42 млн в сутки, а сбрасывается 1 011 кубометров. Это приводит к преждевременному заполнению водохранилища, что повышает риск возникновения аварийной ситуации во время весенних паводков», – говорится в сообщении пресс-службы акимата Туркестанской области.

В случае возникновения аварийной ситуации на Шардаринском водохранилище есть риск подтопления расположенных в его нижней части 22 населенных пунктов с населением 34 тыс. человек. И если пару лет назад в Туркестанской области наблюдалась нехватка электроэнергии из-за падения уровня воды в Шардаринской ГЭС, то возможность ее прорыва этой весной тоже вполне может закончиться энергетическим коллапсом в регионе.

Эффективное управление водно-энергетическими ресурсами в бассейне Аральского моря имеет стратегическое значение для стран Центральной Азии, в бассейне которого проживает 81% населения региона. Вопрос этот стоит на повестке с середины 1980-х годов. По мнению экспертов, все климатические модели указывают на высокую вероятность дальнейшего ухудшения. Причина все та же – прогнозируе­мое увеличение численности населения, сопровождаемое процессом урбанизации, а также рост сельского хозяйства, промышленности и износ сетей. Нагрузка на водные ресурсы продолжает рас­ти и увеличится до 2,8 раза к 2040 году в некоторых регионах.

Есть и еще причина – недостаточный уровень регионального сотрудничества между странами Центральной Азии. Аналитики Евразийского банка развития провели диагностику текущих вызовов и издержек и пришли к выводу, что региональная интеграция и эффективное совместное управление водно-энергетическими ресурсами способны принести значительные выгоды всем странам ЦА.

С 1992 года государства регио­на предпринимают попытки наладить эффективное регулирование водно-энергетического комплекса в формате многосторонних региональных и двусторонних соглашений и объединений. Однако ни одна из них не достигла поставленных целей в полной мере.

Вероятно, в настоящее время открылось окно возможностей для существенного прогресса в кооперации по совместному управлению водно-энергетическими ресурсами в ЦА, и этот процесс поддерживается главами государств, считают в ЕАБР. На двусторонней основе усилилось взаимодействие между Узбеки­ста­ном и Казахстаном, Узбеки­станом­ и Таджикистаном (в частности, по вопросам совместного финансирования строительства Рогунской ГЭС и двух ГЭС на реке Зеравшан, восстановления параллельной работы национальных энергосистем, в том числе через Объе­диненную энергетическую систему­ Центральной Азии).

Президент Казахстана Касым-­Жомарт Токаев подчеркнул целесообразность создания Международного водно-энергетического консорциума.

Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном рассматривается возможность долевого учас­тия в проекте Камбаратинской

ГЭС-1. Казахстан и Таджикистан обсуждают более тесное взаимодействие в развитии своих энергосистем.

В рамках доклада аналитики ЕАБР предлагают современные комплексные решения по регулированию ВЭК ЦА. Оценено состояние водных ресурсов Центральной Азии в условиях климатических изменений, детально изучена эволюция всех форм регулирования в ВЭК ЦА с советского периода до наших дней, скрупулезно рассмот­рены лучшие международные прак­тики. Например, изучен опыт совместного строительства и финансирования крупных гидротехнических сооружений в бассейне реки Сенегал, получивший наивысшие оценки в авторитетном индексе водного мира.

На основе исторического и международного опыта в докладе предложен набор из пяти возможных институциональных решений.

Во-первых, целесообразно проведение конструктивной открытой дискуссии относительно системы общих принципов регулирования ВЭК ЦА с последую­щим их согласованием.

Во-вторых, поиск регуляторных решений целесообразно базировать на уже созданных институтах, задействованных в регулировании водно-энергетического комплекса и имеющих достаточную правовую базу и необходимый статус.

В-третьих, экономически целесообразно рассмотреть создание Международного водно-энергетического консорциума ЦА (МВЭК ЦА). В-четвертых, подробно рассматриваются различные формы участия финансового оператора в деятельности этого института. Ну а, в-пятых, банк предлагает направлять больше ресурсов на проведение межгосударственных и межотраслевых научно-исследовательских работ и, в частнос­ти, рассмотреть возможность создания международного исследовательского центра ВЭК ЦА.

Будут ли эти предложения взяты на вооружение правительствами стран региона, неизвестно, но тот факт, что искать решение сложившейся ситуации придется только совместными усилиями, неоспорим.

– Энергетическая безопас­ность – один из приоритетов регионального развития на ближайшие годы. И речь идет не только о строительстве гидроэлектростанций в Кыргызстане и Таджикистане, разработке газовых месторождений. Мы должны очень хорошо сообща подумать, как решить назревшую проблему, – считает директор Международного института Центральной Азии Владимир Норов. – Начало уже положено: в мае состоялся официальный запуск ГЭС на реке Зеравшан, принята «дорожная карта» на уровне министерств энергетики Казахстана, Узбекистана­ и Кыргызстана. Необходимо расширять применение альтернативных источников – регион имеет колоссальные возможнос­ти использования солнечной и ветровой энергетики. Понимание важности этих проектов есть, но для того, чтобы они заработали, нужны конкретные механизмы, в том числе по модернизации и строительству новой инфраструктуры. Хорошим подспорьем в этом стало бы создание инвестиционного фонда Центральной Азии.