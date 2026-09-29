Практические правозащитные механизмы

Общество
Александр Бри

Под председательством Жакипа Асанова состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Фото: Акорда

На заседании обсуждались воп­росы, касающиеся обеспечения конституционных прав уязвимых категорий лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах: женщин, в том числе беременных и матерей с малолетними детьми, несовершеннолетних, пожилых людей, лиц с инвалидностью, ВИЧ, туберкулезом и тяжелыми хроническими заболеваниями.

Как отметил Жакип Асанов, работа комиссии сосредоточена на практической реализации конституционных гарантий и решении конкретных проблем граждан. Эта работа продолжает курс Главы государства и раскрывает потенциал новой Конституции по расширению механизмов укрепления защиты прав и свобод человека.

Членами комиссии был заслушан доклад заместителя министра внутренних дел – председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Абая Кайырбекова, изучена аналитическая информация Генеральной прокуратуры и Национального центра по правам человека.

Абай Кайырбеков представил информацию о реализации законодательных поправок 2025–2026 годов и мерах по расширению гарантий для осужденных женщин и родителей, развитию образования и профессиональной подготовки, внедрению видеосвязи с родственниками, обеспечению техническими средствами реабилитации, совершенствованию механизма освобождения по болезни.

Он подчеркнул, что в рамках принятой 14 августа 2026 года Концепции развития УИС на 2026–2035 годы особое внимание уделено переходу к межведомственной модели ресоциализации освобожденных из мест лишения свободы.

Также в докладе были обозначены потребности по решению актуальных вопросов, возникаю­щих в работе в системе УИС, отмечена важность участия в их решении других госорганов и НПО.

В результате активного обсуж­дения вопроса членами комиссии выработан ряд рекомендаций заинтересованным госорганам, поддержано предложение МВД о создании межведомственной рабочей группы для повышения эффективности решения возникающих актуальных вопросов.

Рекомендации комиссии направлены в Аппарат Правительства, госорганы и акиматы.

#заседание #Комиссия по правам человека при Президенте РК #Жакип Асанов

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