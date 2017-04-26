​Практикум для омбудсменов

Как сообщила пресс-служба казахстанского омбудсмена, в работе семинара приняли участие депутаты Мажилиса и Сената Парламента, сотрудники Администрации Президента и других государственных органов РК, а также представители Афганистана, Кыргызстана, Монголии, Туркменистана, Узбекистана. На встрече в формате региональных консультаций были рассмотрены вопросы реализации омбудсменами своих полномочий, в частности, по рассмотрению жалоб, проведению мониторинга, взаимодействию с гражданским обществом.