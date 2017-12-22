Права человека получил вулкан в Новой Зеландии

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Власти Новой Зеландии наделили вулкан Таранаки на западе Северного острова статусом юридического лица с правами человека, сообщает РИА "Новости".

Как пишет издание New Zealand Herald, восемь местных племен подписали с правительством меморандум о взаимопонимании, который означает, что они будут нести совместную опеку над вулканом.

По данным издания Guardian, это "ожидаемое признание связи местных людей с вулканом, которые рассматривают его как своего предка... или члена семьи". Согласно новому закону, если кто-то причинит вулкану вред, то понесет такое же наказание, как в случае причинения вреда племени.

Министр по ведению переговоров страны Эндрю Литтл заявил, что договор послужит наилучшей охраной для природной достопримечательности, которая в последнее время стала популярна среди туристов.

"Как житель (города) Нью-Плимута, я вырос под взором горы, поэтому я особенно рад уважению к местным людям и дарованию вулкану юридической защиты и статуса личности", – приводит газета слова Литтла.

"Ранее парламент Новой Зеландии принял закон, который признал священную для народности маори реку Уонгануи юридическим лицом. Племя, которое считает реку своим предком, 140 лет боролось за то, чтобы ее признали живым существом", – напомнило агентство.

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