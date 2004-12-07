Права человека — высшая ценность государства

Законы
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Вчера Глава государства в целях дальнейшего совершенствования системы защиты прав и свобод человека и гражданина подписал указ, предусматривающий расширение правозащитных возможностей уполномоченного по правам человека в Казахстане. Данным указом уполномоченному предоставлены следующие права: — с целью защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина принимать участие в судебном рассмотрении дела; — обращаться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда; — по результатам рассмотрения жалоб граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также при получении иным путем информации о нарушениях их прав и свобод обращаться к палатам Парламента с предложением провести по этим вопросам парламентские слушания; — обращаться к уполномоченным государственным органам или должностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина, а также о принятии мер к возмещению материального или морального ущерба. В то же время сохранена Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан, которая во взаимодействии с уполномоченным по правам человека и другими государственными органами будет обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, сообщила пресс-служба Президента Республики Казахстан.

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