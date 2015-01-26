Права и свободы защищены Ануар КАЛМЫКОВ

В ходе беседы стороны обсудили представленный специальному докладчику обзорный документ о праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций в РК, в котором изложена текущая ситуация в Казахстане в данной сфере.

Говоря об избрании в 2015 году Казахстана в состав бюро Совета ООН по правам человека в статусе вице-председателя, Е. Идрисов отметил, что Казахстан ориентируется на дальнейшее конструктивное сотрудничество со всеми международными организациями и правозащитными институтами. Казахстан ратифицировал большинство правозащитных договоров. На регулярной основе ведется работа по реализации указанных документов, приведению национального законодательства и правоприменительной практики в соответствие с ратифицированными документами.

Применительно к мандату спецдокладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций было отмечено, что Правительством РК принято решение о разработке проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения безопасности при проведении спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий. Согласно установленной периодичности в Женеву направляются отчеты по реализации положений правозащитных конвенций. Так, в прошлом году Казахстан осуществил четыре успешные защиты в СПЧ ООН по трем конвенциям и Универсальному периодическому обзору.

В настоящее время в Казахстане ведется большая работа по дальнейшему улучшению нормативно-правовой базы и практических мер в человеческом измерении. Разработана и реализуется Концепция правовой политики на 2010–2020 годы. В ближайшей перспективе планируется разработка проекта нового Национального плана действий в области прав человека до 2020 года. Большое внимание госорганами страны уделяется повышению уровня правовой культуры населения, а также сотрудничеству с гражданским обществом. В целях обеспечения полноценного мониторинга мнений и содействия принятию необходимых решений в правозащитной области при МИД РК действует Консультативно-совещательный орган (КСО) под названием «Диалоговая площадка по человеческому измерению».



