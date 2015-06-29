Права на образ Роналду купил сингапурский бизнесмен

Сингапурский миллиардер Питер Лим приобрел права на образ португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщает ТАСС
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О шестилетнем подписанном контракте объявлено в понедельник в Сингапуре, сумма сделки не разглашается.
Согласно договору принадлежащая бизнесмену компания Mint Media получает все права на изображения игрока за исключением тех, которые используются его нынешним клубом – испанским "Реалом".
Лим, который занимает восьмое место в сингапурском списке Forbes, отметил, что "бренд Роналду будет неизменно дорожать", а его компания "будет эффективно продвигать этот бренд в странах Азии".
Португальский футболист – один из самых успешных футболистов современности и занимает третью строчку в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В прошлом году он заработал $79,6 млн.
В составе "Манчестер Юнайтед" он трижды выигрывал чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов. С мадридским "Реалом" португалец по разу добился побед в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
Роналду дважды удостаивался награды "Золотой мяч", которую вручает Международная федерация футбола (ФИФА) лучшему игроку года. Также он один раз получил "Золотой мяч" по версии издания France Football. 30-летнему форварду принадлежит рекорд по количеству голов в составе сборной Португалии – 52 гола в 119 встречах. В составе национальной команды Роналду сыграл в финале чемпионата Европы 2004 года.