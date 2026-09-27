Права на ошибку нет: что ждет нового главу Минобороны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем посте в Facebook эксперт отметила, в последние годы мир становится все более непредсказуемым и нестабильным. Войны и вооружённые конфликты идут сразу в нескольких регионах, меняются союзы, растут военные расходы. В такой обстановке очень многое зависит от того, насколько профессионально и ответственно работают люди, принимающие решения в сфере обороны.

«После трагедии на Каспии события развивались быстро. Была создана правительственная комиссия, началось расследование, возбуждены уголовные дела. Затем появились подозреваемые и задержания. И уже после этого последовало решение по отставке министра обороны. Такая последовательность выглядит логичной, сначала первые результаты расследования и конкретные решения по тем, кто непосредственно отвечал за то, что произошло, затем кадровое решение на уровне руководителя ведомства», – считает она.

Кроме того, новому министру предстоит решить целый ряд непростых задач.