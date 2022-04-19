​​​​​​​Права отстояли в суде

Признать договоры купли-продажи недействительными и взыскать в пользу сразу 14 потребителей денежные средства. Это решение, вынесенное на днях специализированным межрайонным экономическим судом Западно-Казахстанской области, стало беспрецедентным в отечественной судебной практике.

Мы писали уже о том, как доверчивых западноказахстанцев заманивают на бесплатные сеансы массажа, которые оказываются презентационными акциями. Там товары сомнительного качества по завышенным в разы ценам, что называется, добровольно-принудительно продаются пришедшим, причем нередко с оформлением для этого кредита.

Первые жалобы на недобросовестных продавцов массажных накидок стали поступать в департамент по защите прав потре­бителей ЗКО еще в 2019 году. Потен­циальных покупателей приг­лашали на открытие массажного центра в Уральске, где они мог­ли получить бесплатные сеансы массажа. На самом деле просто показывали массажную накидку в действии. Но при этом презентовали ее как панацею от всех болезней. Соответственно, стоить такое «чудо медицинской мысли» должно было немало. Времени на раздумье и возможности посоветоваться у приглашенных не было, а баснословные скидки напрочь убирали последние сомнения. Прозрение приходило уже дома, с ненужными покупками на руках…

До недавнего времени вопрос возврата средств обратившимся решался путем взаимодействия департамента с руководством торговых компаний (к слову, их названия и представители постоянно менялись, чего не скажешь о юридическом адресе). В присутствии специалистов уполномоченного ведомства работники компаний забирали товар, возвращали деньги гражданам. Несмотря на жалобы покупателей и возврат денег после вмешательства гос­органов, практика по реализации товаров таким способом продолжалась. Однако теперь воздействие на недобросовестных продавцов перешло на другой уровень.

– В декабре 2021 года – январе 2022-го в департамент по защите прав потребителей области обратились 29 человек с просьбой оказать содействие в возврате денежных средств за массажные накидки Evsorpe Tamashi, проданные ТОО «Akdeer», – рассказывает руководитель ведомства Эльмира Киматова. – Потребитель, соглас­но статье 10 Закона РК «О защите прав потребителей», имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе). Однако продавец предоставлял недостоверную информацию. Предлагаемая продукция якобы японского производства в действительности была произведена в Китае, а стоимость аналогичного товара с такими же техническими характеристиками в десятки раз ниже стоимости, указанной в договорах.

Например, в магазине «Технодом» такие же массажные накидки указаны по цене всего за 72 990 тенге. Кроме того, обманным путем на потребителей через их же смарт­фоны сотрудниками компании были оформлены займы на значительные суммы (720 600 тенге, 834 400 тенге) на сроки от 2 до 4,5 года. В связи с этим департаментом 2 февраля текущего года было направлено исковое заявление в защиту прав 29 потребителей в специализированный межрайон­ный экономический суд ЗКО. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчиком был произведен возврат денежных средств за товар в полном объеме 15 потребителям. 8 апреля состоялось оглашение судом решения, согласно которому договоры купли-продажи товара, заключенные между 14 потребителями и ТОО «Akdeer», были признаны недействительными, с ТОО «Akdeer» в пользу потребителей будут взысканы денежные средства в размере стоимости товара. На сегодня это беспрецедент­ный случай в судебной практике Казахстана.

Между тем завершение эпопеи с реализацией чудодейственных массажных накидок, скорее всего, предвидится не скоро. Сколько еще доверчивых граждан попадутся на удочку акул агрессивного маркетинга?

Только за первый квартал текущего года департаментом по защите прав потребителей ЗКО было рассмотрено 115 письменных обращений, принято 85 граж­дан, по телефону горячей линии оказана консультативная помощь 134 потребителям. По результатам рассмотрения всех обращений было оказано содействие в возврате денежных средств ­потребителям на общую сумму в 14 млн 890 тыс. тенге.