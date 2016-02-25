​Права женщины начинаются с прав девочки

Проблема дискриминации девочек и женщин остается в большинстве стран нерешенной, остается она острой и у нас. Эта мысль рефреном звучала на респуб­ликанской конференции «Межсекторальные подходы и инициативы в реализации прав несовершеннолетних: гендерный аспект», организованной Министерством образования и науки совместно с ОО «Лига женщин творческой инициативы» при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Оценивали ситуацию в области защиты прав детей и подростков представители государственных органов, международных организаций и неправительственного сектора.

Как отметила модератор пленарной сессии, заместитель председателя Нацио­нальной комиссии Елена Тарасенко, Конвенция о правах ребенка не дифференцирует права детей в зависимости от пола, однако во многих странах именно девочки подвергаются большей дискриминации, начиная с самого раннего возраста. Не исключение и наша страна. А свидетельством тому – исследования, проведенные в рамках проекта Лиги женщин творчес­кой инициативы, реализованного при поддержке посольства Великобритании в Казахстане, поставившего своей целью помощь в развитии национальной политики, направленной на противодействие подобной дискриминации. По мнению второго секретаря по политическим вопросам посольства Великобритании г-жи Чармиан Ливер, до тех пор, пока мы не решим проблему с дискриминацией девочек, мы не продвинемся в деле защиты прав женщин.

Ранние браки, преступления сексуального характера, вовлечение в занятие проституцией, психологическое насилие в семьях и школах – все это ломает психику, поведение, здоровье будущей женщины-матери, а значит, следующих поколений. По данным исполнительного представителя Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане Раимбека Сисемалиева, вследствие ограниченного доступа к информации, услугам по профилактике нежелательной беременности, количество родов среди девочек-подростков имеет тенденцию к повышению. Если в 2010 году этот показатель составил 28,3 на 1 000 девочек в возрасте 15–19 лет, то в 2014-м – 34,7, что в шесть раз превышает показатель в странах Организации экономического и социального развития (ОЭСР). Отмечено, что подростковая беременность обходится бюджету страны в 100 млн долларов на пять лет – средства идут на выплату пособий по рождению и уходу за ребенком.

В числе рекомендаций, прозвучавших на конференции, – совершенствование деятельности служб регистрации и статистики, от которых зависит представление о реальной ситуации в области защиты прав несовершеннолетних, внесение предложений по ужес­точению законодательных мер, направленных на противодействие насилию, сексуальным преступлениям. В этом же списке мер – обес­печение равного доступа к услугам кризисных центров для всех девочек и женщин, в том числе с инвалидностью, а подростков – к качественным информационным ресурсам по вопросам правового воспитания, гендерного равенства, пропаганды ненасилия, проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Рекомендации, пройдет время, воплотятся в дела, сейчас же самое важное заключается в том, что в нашей стране, по мнению представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юрия Оксамитного, проб­лема не замалчивается.